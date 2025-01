Parejas en conflicto en dos estrenos de la semana

Al comienzo de la primera, un creativo publicitario resigna sin dar pelea su anhelada presencia en el Cannes Lions, solo para darle el gusto a su mujer, que organizó un viaje a Punta Cana de modo totalmente inconsulto. La mima demasiado, no quiere que sufra por nada, al punto de que, cuando se ve afectado por un tumor maligno, tiene la peregrina idea de fingir que ya no la ama, así ella se va con otro que la está buscando y no llora su muerte. Dicho y hecho. De pronto el cáncer remite, él queda vivo pero ahora ella lo odia. Igual terminará llorando.