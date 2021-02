Pelé, en impecable documental

Aclaración: no es un documental lacrimógeno pero tiene sus momentos emotivos; por ejemplo, cuando en un noticiero de 1958 vemos al Pelezinho adolescente llorando a mares tras haber ganado su primer Mundial. “El gran regalo que recibes en la victoria no es el trofeo, es el alivio”, dirá años después, resumiendo las emociones de su tercera copa mundialista, ganada cuando muchos ya lo daban por muerto. Otras dos frases suyas a tener en cuenta: “Nunca me creí mejor ni más que nadie”, “Para ser el mejor hay que serlo en todas las posiciones”. Y una certeza absoluta: la de “haber ayudado al Brasil más que muchos políticos”.