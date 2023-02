Pink Floyd en llamas: la esposa de David Gilmour tildó a Roger Waters de "mentiroso y antisemita"

La relación de los ex Pink Floyd David Gilmour y Roger Waters esta rota desde hace tiempo. Desde que el bajista y principal compositor fue "invitado" a dejar la banda fueron muchos lo idas y vueltas entre la mente detras de "The Wall" y sus ex compañeros. A pesar de que hubo momentos de treguas hoy día la relación parece haberse roto por completo.