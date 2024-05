Paro general de la CGT: el Gobierno aclaró qué líneas de colectivos prestarán servicio

La Secretaría de Transporte de la Nación informó que, a pesar del paro general anunciado por la Confederación General del Trabajo (CGT) habrá 42 líneas de colectivos que no adherirán a la medida de fuerza.

Colectivos: habrá sanciones ante el incumplimiento

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el organismo encargado de supervisar el transporte, estará comprobando el nivel de cumplimiento de los colectivos en el AMBA para generar las herramientas necesarias para actuar en consecuencia. Se aplicarán sanciones cuando sea necesario.

A su vez, el Gobierno Nacional descontará el día completo del subsidio a las empresas que presten servicios por debajo del mínimo. Esto es a partir de una resolución dictada por la Secretaría de Transporte por medio de la cual ya no subsidiará paros como se hacía anteriormente, cuando era habitual que a pesar de que las empresas no presten servicio, cobren igualmente el subsidio como si hubiesen trabajado y a los trabajadores no les descontaban el día del salario. Con esta medida, el Estado dejará de financiar las huelgas del sector.