Qué dicen las críticas de "Kraven el cazador", la última película del universo de villanos de Spider-Man de Sony

La película protagonizada por Aaron Taylor-Johnson llega hoy a los cines y la recepción no esta siendo la mejor.

Kraven The Hunter (Kraven el Cazador), la última adaptación cinematográfica de un personaje de Marvel Comics de Sony, está recibiendo muchas críticas antes de su estreno.

Ariana DeBose (West Side Story) coprotagoniza como Calypso Ezili, una sacerdotisa vudú y el interés amoroso de Kraven y la película está dirigida por JC Chandor (Margin Call, A Most Violent Year).

Kraven The Hunter es la sexta entrega del universo Spider-Man de Sony, después de las tres películas de Venom, Morbius y Madame Web . Sin embargo, como muchas de sus predecesoras en la franquicia esta siendo ampliamente criticada.

Qué dicen las críticas de Kraven The Hunter

En una crítica mordaz de una estrella, The Independent escribió: “Adiós, universo Spider-Man sin Spider-Man de Sony. Moriste como viviste: extraño y descuidado… el guion está profundamente disperso y hay una cantidad tan despiadada de diálogos regrabados insertados que hay poca cohesión entre escenas o incluso dentro de ellas. Descansa en paz, universo Marvel de Sony: realmente hiciste que la gente se sintiera mal”.

La crítica de Little White Lies coincidió: “Es todo desesperadamente tonto”, escribieron. “Tal vez eso sería un problema menor si los escritores, las estrellas y el director de la película se inclinaran un poco más hacia ella, como en las películas de Venom , pero hay un aire de seriedad en Kraven el Cazador que la convierte en una tarea ardua que no se puede salvar con una sorprendente cantidad de ejecuciones violentas, incluida una que involucra una trampa para osos”.

Otro artículo mordaz proviene de Indiewire, que dice: "Inmune a la respuesta de los fans, inmune al control de calidad y tan ampliamente libre de su lugar en un universo compartido que la mayoría de sus escenas ni siquiera parecen tener lugar en la misma película, Kraven el Cazador puede ser muy, muy mala (y por "podría ser" quiero decir "casi objetivamente lo es"), pero el punto más relevante es que parece que fue hecho por personas que no tienen idea de lo que el público de hoy podría considerar como "bueno".

Según la Associated Press, “dos buenos actores –Fred Hechinger como el hermano menor de Kraven y Ariana DeBose como su abogada aliada– quedan abandonados en una película que se tambalea y se desliza hasta un final insatisfactorio. ¿Kraven es un héroe o un villano? ¿A quién le importa? Sin Spider-Man, ¿qué sentido tiene realmente, no?”.

La reseña de dos estrellas de Empire encuentra destellos de luz en las secuencias de acción, pero comparte muchas de las mismas quejas: “La narrativa es torpe, poco inteligente y no sabe realmente cómo aprovechar la diversión”, dicen. “Aunque la acción tiene una calidad agradablemente brutal que la mayoría de las películas de cómics no tienen, mientras que hay algún que otro momento de acción inteligente (una persecución en coche por Londres, un asalto a un monasterio) y momentos de comedia intencional que acompañan a los no intencionales”.

La revista Rolling Stone resume el consenso con su veredicto de que "este proyecto descabellado todavía no tiene muchas razones para existir, especialmente considerando que es una entrada independiente que, aparte de un rápido vistazo a un titular del Daily Bugle y una mención del nombre en voz alta (los verdaderos lo saben), no hace una sola referencia a Spider-Man".

“Lo que queda es algo que quiere el reconocimiento de marca de ser un proyecto de Spider-Man por delegación, pero también quiere darte una película de justicieros extremadamente violenta y sangrienta que, a pesar de mostrar a Kraven luchando contra una versión CGI floja de otro villano conocido de Marvel, no tiene nada que ver con esas películas. Felicidades por fallar dos veces, ¿suponemos?”

En total, Kraven The Hunter tiene actualmente una calificación del 15 por ciento en Rotten Tomatoes, a partir de hoy con su llegada a los cines el público tendrá la oportunidad de tomar su propia decisión.