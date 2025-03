Primeros diálogos en UP: Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa reactivan la discusión electoral en Buenos Aires

No obstante, Ámbito logró reconstruir que la cena se llevó a cabo el domingo pasado en la residencia del gobernador en La Plata y que fue el puntapié inicial para avanzar en una discusión clave: cómo ordenar el peronismo de cara a las elecciones legislativas. Una fuente de uno de los tres espacios de UP resumió el clima con una frase elocuente: "Comenzaron a hablar, pero no se decidió nada”.