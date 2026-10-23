¿Quién será el nuevo James Bond? Aseguran que la lista de candidatos se reduce a cuatro actores + Agregar ámbito en









La búsqueda del nuevo 007 comenzó oficialmente en mayo y, desde entonces, numerosos actores han sido vinculados para convertirse en el reemplazo de Daniel Craig.

Sigue la busqueda del próximo 007. MGM

Según un nuevo informe, replicado por portales especializados internacionales, actualmente solo tres actores compiten por el papel del agente 007 en la próxima película de James Bond.

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La vigésimo sexta entrega de la longeva saga de espías estará dirigida por Denis Villeneuve y fue escrita por Steven Knight, creador de Peaky Blinders. Será la primera película de James Bond desde que Amazon se hizo cargo de la franquicia el pasado mes de febrero.

La búsqueda del nuevo 007 comenzó oficialmente en mayo y, desde entonces, numerosos actores han sido vinculados para convertirse en el reemplazo de Daniel Craig, quien se despidió en Sin tiempo para morir en 2021.

Amy Pascal, productora de la nueva película de James Bond en Amazon, ha declarado que el nuevo 007 será elegido para finales de 2026. "Estamos siendo muy metódicos. Es decir, Daniel Craig dejó el listón muy alto. Y tiene que ser algo realmente diferente, emocionante y original".

¿Quiénes son los candidatos a interpretar al próximo James Bond? Según el portal Deadline, tres de los cuatro candidatos son Jack Lowden, Callum Turner y Josh O'Connor. Los mismos tendría sus pruebas de cámara final en los próximos días.

Jack Lowden, Josh O'Connor y Callum Turner. Algunas medios internacionales también mencionan el nombre de Jacob Elordi como uno de los actores finalistas. "Hace unas semanas, me dijeron que la carrera para convertirse en el próximo James Bond se había reducido a tres nombres: Jacob Elordi, Jack Lowden y un tercer actor aún no revelado", dijo Jordan Ruimy de World Of Reel. "Lo que oigo es que el anuncio podría llegar en cualquier momento entre la última semana de octubre y principios de noviembre". Jeff Sneider, de The InSneider, también ha afirmado que Elordi y Lowden se encontraban entre los actores que recientemente habían completado las pruebas de pantalla para el papel. Timmy. Zendaya. Austin. Florence. Anya. Rob.



Denis has a tendency to gravitate toward the biggest, hottest young stars.



Jacob Elordi fits that bill, and he’s chasing the tuxedo hard… https://t.co/YmTMSHW4tx — Jeff Sneider (@TheInSneider) October 21, 2026