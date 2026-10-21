Salen a subasta artículos de la saga de James Bond: trajes, vestidos, libros y más + Agregar ámbito en









La subasta online ya está disponible para pujas internacionales, que se pueden realizar a través del sitio de Propstore.

Elementos de la saga James Bond salen a subasta.

400 lotes que abarcan todas las películas de la longeva saga de James Bond y destacan la evolución de la franquicia, desde Dr. No (1962) hasta Sin tiempo para morir (2021) saldrán a subasta.

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La subasta online de James Bond ya está disponible para pujas internacionales, que se pueden realizar a través del sitio de Propstore, y estará abierta hasta el 27 de octubre.

¿Qué artículos se podrán comprar en la subasta dedicada a James Bond? Entre los artículos más destacados de la subasta se encuentran el traje, la camisa y los gemelos de Tom Ford que Daniel Craig lució en la película Skyfall (2012) , que se espera alcance un precio de hasta 53.000 dólares. También saldrán a subasta el vestido y las sandalias Paloma de Ana de Armas en Sin tiempo para morir, cuyo conjunto probablemente se venda por unos 53.000 dólares.

Un afortunado postor se podrá hacer con un lote de 14 libros de primera edición del autor de Bond, Ian Fleming. Se espera que la colección, procedente de la editorial Jonathan Cape, alcance un precio superior a los 50.000 dólares. Un póster británico de gran formato con respaldo de lino de Dr. No está valorado en hasta 22.000 dólares, mientras que una claqueta de Octopussy (1983) podría venderse por encima de los 10.000 dólares.

Esto sigue a la anterior subasta en línea de Propstore, que presentó más de 300 artículos de Blade Runner 2049, la película del director Denis Villeneuve. Dicha subasta concluyó la semana pasada , con piezas destacadas como el icónico abrigo usado por Ryan Gosling, que se vendió por 201.600 dólares, incluyendo la comisión del comprador. Esta venta centrada en Bond se lleva a cabo en medio de la creciente expectación por el proceso de selección del protagonista de la próxima película de 007 que Villeneuve dirigirá.