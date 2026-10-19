Reapareció Mirtha Legrand con una foto familiar por el Día de la Madre: cómo sigue la salud de la diva + Agregar ámbito en









Legrand recibió el alta del Sanatorio Mater Dei el pasado 6 de octubre y continúa evolucionando en su hogar bajo supervisión médica.

Mirtha Legrand celebró el Día de la Madre junto a su circulo más intimo.

Tras recibir el alta médica, y luego de permanecer internada por un cuadro de neumonía bacteriana, la conductora Mirtha Legrand reapareció públicamente este fin de semana al compartir una postal familiar en el marco del Día de la Madre.

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La diva recibió el alta del Sanatorio Mater Dei el pasado 6 de octubre y continúa evolucionando en su hogar bajo supervisión médica. La situación de Legrand tuvo dos etapas en septiembre. En una primera instancia, fue atendida por un cuadro gripal que derivó en bronquitis y recibió el alta el domingo 13, con indicación de continuar la recuperación en su casa. Sin embargo, una descompensación respiratoria la obligó a reingresar al Mater Dei el 18 de septiembre.

El mensaje de Mirtha Legrand por el Día de la Madre "¡Feliz Día de la Madre! Muy feliz con mi familia!", escribió Legrand en una publicación que realizó en su cuenta oficial de Instagram. En la imagen, está acompañada por su hija, Marcela Tinayre; sus nietos, Juana Viale, Nacho Viale y Rocco Gastaldi; sus bisnietos, Ámbar de Benedictis y Silvestre Valenzuela Viale; y su íntima amiga Amalia Idoyaga Molina.

En lo que respecta a la salud de Mirtha, Juana Viale reveló en la última emisión de La noche de Mirtha (El Trece) que su abuela “Está cada día mejor, cada día más ella, con su temperamento hermoso que tiene”.

La inédita propuesta para celebrar el cumpleaños número 100 de Mirtha Legrand En una mesa que contó con la participación de Martín Llaryora, gobernador de la provincia de Córdoba, se propuso, de manera informal, realizar los festejos por el centenario de la conductora en las instalaciones del Estadio Mario Alberto Kempes.

“Bueno, los 100 años los hacemos en el Kempes”, dijo el gobernador sobre la diva, quien cumplirá cien años el próximo 23 de febrero. “Uno busca inversiones; está todo el día”, agregó en diálogo con Juana. “‘Córdoba, allá vamos’, como decía la abuela”, contestó la nieta de Mirtha, dando el visto bueno al eventual homenaje a la diva en el predio deportivo.