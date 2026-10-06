Mirtha Legrand recibió el alta del Sanatorio Mater Dei tras casi tres semanas internada + Agregar ámbito en









La conductora, de 99 años, completó el tratamiento con antibióticos y se fue a su casa tras 18 días de internación.

Mirtha Legrand recibió el alta del Sanatorio Mater Dei tras casi tres semanas internada.

Mirtha Legrand recibió el alta este martes del Sanatorio Mater Dei, donde permanecía internada desde el 18 de septiembre por un cuadro respiratorio. La conductora, de 99 años, completó el tratamiento con antibióticos y se fue a su casa tras casi tres semanas de internación que mantuvieron en vilo a su familia y al público.

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El último parte médico, emitido el lunes por el director médico de la institución, el Dr. Enrique Echagüe, había anticipado una evolución favorable. “La Sra. Mirtha Legrand sigue evolucionando favorablemente de su cuadro clínico, en una habitación común y continúa progresando en su rehabilitación kinesiológica”, rezaba el comunicado, que también anunciaba un nuevo parte para el miércoles “de no mediar cambios”. El alta se adelantó a ese cronograma previsto, luego de que el equipo médico evaluara que la conductora reunía las condiciones necesarias para continuar su recuperación fuera del sanatorio.

Además del seguimiento kinesiológico, Legrand recibió atención de distintas especialidades durante su estadía en el sanatorio. Los controles clínicos y nutricionales formaron parte del esquema de tratamiento que el equipo médico sostuvo a lo largo de toda la internación, con el objetivo de completar la recuperación y evitar una nueva recaída tras el cuadro respiratorio que motivó su reingreso.

La alegría es TOTAL - @mirthalegrand fue dada de alta! pic.twitter.com/BIX1pmQ1uK — La Mesaza (@lamesazaarg) October 6, 2026 Los detalles de la internación de Mirtha Legrand La situación de Legrand tuvo dos etapas en septiembre. En una primera instancia, fue atendida por un cuadro gripal que derivó en bronquitis y recibió el alta el domingo 13, con indicación de continuar la recuperación en su casa. Sin embargo, una descompensación respiratoria la obligó a reingresar al Mater Dei el 18 de septiembre.

Desde entonces, los partes médicos oficiales reflejaron una evolución favorable. En un principio, se informó que la conductora incrementaba su actividad física junto al equipo de kinesiología. Luego, se confirmó la mejoría de la neumopatía y por último, un comunicado emitido a comienzos de octubre señaló que Legrand continuaba “en proceso de recuperación para poder volver a su casa”, aunque sin precisar fecha para el alta.

En ninguno de esos partes se habló de complicaciones adicionales. La institución mantuvo la cautela sobre el momento del egreso y subrayó que la decisión dependería exclusivamente de la evolución clínica de la paciente. La conductora, de 99 años, completó el tratamiento con antibióticos y se fue a su casa tras 18 días de internación. Que es una neumopatía, el cuadro que atravesó Mirtha Legrand El término neumopatía es usado en la medicina para hacer referencia a las enfermedades que afectan a los pulmones. Por eso, no identifica una patología específica ni implica que una persona tenga neumonía. En el diccionario de la Real Academia Española aparece definida como “una enfermedad de los pulmones”. Si bien las causas pueden ser diversas, algunas neumopatías pueden vincularse con infecciones, mientras que otras suelen aparecer a causa del tabaquismo, la inhalación de ciertas sustancias o la exposición constante a distintos contaminantes del ambiente. Al tratarse de un término abarcativo de varias enfermedades, los síntomas dependen del problema pulmonar que presente cada paciente. Algunas de las manifestaciones de los cuadros respiratorios suelen ser la tos, la dificultad para respirar, la respiración acelerada o el cansancio.

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