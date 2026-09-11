Nueva película de James Bond: Steven Knight reveló que el primer borrador del guion ya está listo

El prolífico guionista es también creador de "Peaky Blinders", "A Thousand Blow" y "House of Guinness", y también ayudó a escribir el nuevo documental "Oasis: Don't Look Back in Anger".

Mientras el interés sigue puesto en quién será el actor encargado de interpretar al próximo James Bond tras la salida de Daniel Craig , Steven Knight reveló que el primer borrador del guion ya está listo.

En una entrevista con Zoe Ball en el programa de radio británico Greatest Hits Radio, cuando le preguntaron si había escrito el borrador del guion, Knight respondió: "Asiento en silencio".

El prolífico guionista, creador de Peaky Blinders, A Thousand Blow y House of Guinness , y que también ayudó a escribir el nuevo documental Oasis: Don't Look Back in Anger , describió escribir para Bond como "algo más que hacer antes de morir", y añadió que sentía que estaba "cumpliendo con mi deber para con el Rey y el país al aceptar este reto".

Añadió: “Me encanta hacerlo. Es un honor que me lo hayan pedido. Y creo que va a ser genial. De verdad creo que va a ser increíble” .

A principios de semana, Knight pareció insinuar que sabía quién había sido elegido para interpretar a Bond en la 26ª entrega y reinicio de la franquicia, dirigida por Denis Villeneuve y producida por Amazon MGM Studios.

Cuando el programa “Today” de BBC Radio 4 le preguntó si había escrito la película pensando en el actor elegido o basándose en lo que sabía del personaje, respondió: “Un poco de ambas cosas”. Añadió: “Es cierto que facilita un poco las cosas saber quién es esa persona, pero también hay que escribir el personaje, no al actor”.

¿Quién será el nuevo James Bond?

Esta actualización sobre el filme llega pocos días después de que Gary Oldman afirmara que la decisión crucial sobre el nuevo 007 ya se había tomado y dijera que esperaba que su compañero de reparto en la serie Slow Horses, Jack Lowden, uno de los grandes favoritos, fuera quien recibiera la llamada.

“Se rumorea que [Lowden] está en la lista de finalistas”, dijo Oldman en una entrevista con el programa canadiense “The Morning Show”. “Pronto lo sabremos, ¿verdad? Porque ya lo han elegido. Ya tomaron su decisión, pero aún no la han anunciado. Así que cruzo los dedos por Jack”.