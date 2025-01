Se hizo famosa por su participación en la casa de Gran Hermano y ahora es afiliada de un partido para incursionar en la política: qué fue de Viviana Colmenero

Sin embargo, la fama tiene su lado oscuro. Tras el reality, enfrentó desafíos al intentar consolidar su carrera en los medios. En diversas entrevistas, comentó cómo la exposición pública afectó su vida personal y profesional. “Fue muy traumático para mí. Fueron crueles durante muchos años”, confesó, destacando que su transición fuera de las cámaras fue especialmente complicada.

Colmenero y su participación en la política

Recientemente, la ex ganadora sorprendió al anunciar su afiliación al espacio político liderado por Juan Grabois. Durante una entrevista en Argenzuela, programa conducido por Jorge Rial en Radio 10, la ex hermanita expresó: “A mí me encantaría participar en política. Lo vengo pensando porque veo que muchos están en esos puestos por intereses personales, no para mejorar la sociedad”.

La ganadora de Gran Hermano 2003 se dedicó en los últimos años al trabajo social, una labor que, según explica, la motivó a involucrarse en la política. Colmenero critica que, en muchas ocasiones, las personas en cargos políticos no cumplen con sus responsabilidades: “Están las personas equivocadas en los puestos políticos. Yo, como alguien comprometida con los problemas sociales, siento que puedo aportar”.

Al dar este el primer paso al afiliarse al Frente Patria Grande, Colmenero espera avanzar dentro del espacio político. “Tenés que hacer un pequeño resumen de quién sos y tus ideas. Aún no me contactaron para continuar con los proyectos”, comentó en vivo, dejando en claro que está lista para asumir un rol más activo.