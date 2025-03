Zendaya interpretará a la cantante Ronnie Spector en la película biográfica "Be My Baby" de Barry Jenkins







A24 está detrás del proyecto, que ha elegido a David Kajganich, guionista de Bones and All y Suspiria, para escribir el guion original.

Zendaya interpretará a la cantante Ronnie Spector, el icónica cofundadora de The Ronettes, en una película biográfica dirigida por Barry Jenkins, titulada Be My Baby. A24 está detrás del proyecto, que ha elegido a David Kajganich, guionista de Bones and All y Suspiria, para escribir el guion original.

A24, Marc Platt, Adam Siegel, Mark Itkin, Tom Shelly y Zendaya producirán, con Jonathan Greenfield como productor ejecutivo. Antes de su fallecimiento, Spector fue productora ejecutiva de la película y seleccionó personalmente a Zendaya para interpretarla. Adele Romanski y Mark Ceryak, socios de Barry en Pastel, también se unirán como productores.

Quién es Ronnie Spector Spector cofundó The Ronettes a finales de la década de 1950, y el grupo femenino alcanzó un éxito rotundo con canciones como "Be My Baby" y "(The Best Part of) Breakin' Up". Se casó con el productor musical Phil Spector en 1968 y, en sus memorias de 1990, describió una relación plagada de "tormentos psicológicos". Se divorciaron en 1974.

Zendaya se encuentra actualmente filmando la cuarta temporada de Euphoria y protagoniza la próxima película de Christopher Nolan, La Odisea. Jenkins acaba de estrenar su película de Disney, Mufasa: El Rey León, y recientemente firmó para dirigir a Glen Powell en el thriller de ciencia ficción de Universal, El Orden Natural.

Be My Baby reúne a Jenkins con A24, el estudio que estrenó Moonlight, ganadora del premio a la Mejor Película. Esta es la tercera colaboración de Zendaya con el estudio después de Euphoria y la próxima película The Drama, coprotagonizada por Robert Pattinson.

