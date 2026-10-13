Shakira supera los u$s500 millones de recaudación con su gira + Agregar ámbito en









Con 13 shows agotados en Madrid, la artista convocó a más de 700.000 personas y generó un impacto económico superior a los u$s200 millones, impulsando el turismo y la actividad hotelera.

Shakira rompe récords de recaudación con su gira mundial.

Shakira superó los u$s534 millones de ingresos con su gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour". El éxito también se reflejó en Madrid, donde realizó 13 conciertos con localidades agotadas y convocó a más de 700.000 espectadores, en una serie de presentaciones que tuvo un fuerte impacto en la economía y el turismo de la ciudad.

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Los resultados de la etapa europea también le permitieron alcanzar el primer puesto del ranking Live75 de Pollstar, correspondiente a septiembre. La clasificación tuvo en cuenta la venta de entradas de los primeros nueve shows en Madrid, que reunieron a 452.097 personas, con un promedio superior a los 50.000 asistentes por fecha.

El paso de la cantante colombiana por la capital española generó un movimiento económico de más de u$s200 millones. La llegada de público incrementó la demanda de alojamiento y los viajes a la ciudad, con un efecto que superó al registrado durante otros acontecimientos de gran convocatoria, como la visita del papa León XIV y la Fórmula 1.

Shakira convirtió su residencia en Madrid en un fenómeno cultural con artistas invitados y récords de audiencia en Amazon Music. Shakira batió récords digitales y reunió a estrellas en Madrid Para recibir los espectáculos, se montó Shak's City, un espacio de 185.000 metros cuadrados que contó con un estadio construido especialmente para la ocasión. La propuesta incluyó actividades de música, arte, literatura, moda y gastronomía, con la participación de más de 1.500 artistas e intérpretes y una programación cultural que superó las 400 horas.

A lo largo de esta serie de presentaciones, Shakira también compartió escenario con figuras de distintos géneros y países, entre ellas Dua Lipa, Laura Pausini, Alejandro Sanz, Maluma, Beéle, Manuel Turizo, Dani Martín y Bizarrap. La presencia de estos invitados reforzó el perfil internacional de una propuesta centrada en la música latina.

El impacto de la gira también llegó al ámbito digital. Amazon Music registró con uno de los conciertos el mayor número de visualizaciones en directo de una actuación musical de una artista femenina en la historia de la plataforma, según los datos difundidos por la organización.

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