Shakira impulsa la capacitación de mujeres latinas en tecnología e inteligencia artificial + Agregar ámbito en









Se trata del programa "AWS Entrena Latinas", junto a Amazon y la organización Laboratoria. El fin es llegar al millón de mujeres hacia 2028 para aumentar la participación en el sector.

El objetivo es llegar al millón de mujeres para 2028 y contribuir a aumentar la participación femenina en el sector. @Shakira

La cantante Shakira lanzó una iniciativa para impulsar la capacitación de mujeres latinas en tecnología e Inteligencia Artificial (IA). Se trata de una participación suya, a través de su Fundación Pies Descalzos, en un programa desarrollado para el acceso gratuito a formaciones en computación.

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El programa se llama “AWS Entrena Latinas”, en le cual la artista colombiana colabora, junto con Amazon Music, Amazon Web Services (AWS) y la organización Laboratoria, en la oferta de capacitaciones gratuitas y en español en computación en la nube.

El objetivo es llegar al millón de mujeres para 2028 y contribuir a aumentar la participación femenina en el sector. Según datos citados por Amazon Music, las mujeres actualmente ocupan el 26% de los puestos y el programa busca avanzar hacia una participación del 50%.

Shakira impulsa la participación de latinas en tecnología, por medio de capacitaciones “AWS Entrena Latinas” comenzará en Colombia, donde estudiantes y madres vinculadas con la Fundación Pies Descalzos podrán acceder a cursos introductorios y certificaciones de AWS en IA. La iniciativa busca prepararlas para nuevas oportunidades profesionales, entre ellas en ámbitos como la música y la tecnología.

La iniciativa busca prepararlas para nuevas oportunidades profesionales, entre ellas en ámbitos como la música y la tecnología. Redes sociales Cómo sigue la gira de "Las Mujeres No Lloran" En paralelo, Shakira se prepara para cerrar su residencia en Madrid con su último concierto el 12 de octubre, en una nueva fecha que se sumó a las 12 presentaciones originalmente previstas. De esta manera, serán 13 los shows en la capital española. Entre los invitados anunciados están Maluma, Beéle y Dani Martín.

La última presentación de Shakira es descrita por Live Nation, empresa organizadora del evento, como “una noche dedicada al Día de la Latinidad”, en la que se celebrarán la cultura y las raíces latinas. Tras su paso por España, la gira “Las mujeres ya no lloran” continuará con dos presentaciones programadas: el 18 de octubre en Bishkek, Kirguistán, y el 28 de noviembre frente a las pirámides de Giza, en Egipto. Esta última fecha figura como el cierre de la gira, que comenzó en febrero de 2025 y la llevó por distintos escenarios de EEUU, Canadá, América Latina y Europa.