Shrek 5 retrasa su fecha de estreno: cuándo llega la película a los cines

En un movimiento gemelo, Minions 3 de Illumination ahora está programado para llegar a los cines el 1 de julio de 2026, adelantando su fecha de lanzamiento previamente planificada del 30 de junio de 2027. Pierre Coffin , quien dirigió las primeras tres películas de Despicable Me y la primera película derivada de Minions, está dirigiendo Minions 3 a partir de un guion de Brian Lynch. Coffin presta su voz a los traviesos amarillos que fueron presentados como compañeros del ex supervillano Gru (con la voz de Steve Carell ) en el título de 2010 Despicable Me .

Los Minions fueron vistos por última vez en la pantalla grande en Despicable Me 4 de 2024, que siguió al estreno en 2022 de la segunda película derivada de los personajes, Minions: The Rise of Gru. Entre las películas de Despicable Me y Minions, los personajes de Minions han ayudado a impulsar la franquicia a casi u$s5 mil millones en la taquilla mundial.

Shrek 5 llegará a los cines para celebrar los 25 años desde que se estrenó la primera película de la franquicia en 2001. Centradas en el ogro incomprendido titular y sus amigos de cuentos de hadas, las cuatro películas de la serie en los cines han superado los 2.900 millones de dólares en la taquilla mundial. El título más reciente fue Shrek Forever After de 2010. También generó dos películas derivadas, centradas en El Gato con Botas de Antonio Banderas, y El Gato con Botas: El Último Deseo llegará en 2022.