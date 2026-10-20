The Rolling Stones presentó "Who You Callin' Crazy", primer sencillo de su nuevo EP

Los gigantes del rock anunciaron la semana pasada el lanzamiento de su nuevo EP, que incluirá cinco canciones inéditas.

Los Rolling Stones lanzaron por sorpresa un nuevo sencillo llamado "Who You Callin' Crazy" , el primer adelanto del nuevo material que figurará en la edición del EP "Foreign Tongues, Loose Lips" .

Los gigantes del rock anunciaron la semana pasada el lanzamiento de su nuevo EP, que incluirá cinco canciones inéditas, todas escritas y grabadas aproximadamente al mismo tiempo que su más reciente álbum "Foreign Tongues" .

Hoy (martes 20 de octubre), lanzaron por sorpresa la primera de sus cinco nuevas canciones, "Who You Callin' Crazy", en la que adoptan un sonido optimista y alegre. En esta canción, los stones unen fuerzas con el saxofonista de jazz Courtney Pine .

Entre las nuevas canciones se encuentra "Bad Luck Hideaway" , que cuenta con un dúo vocal de Mick Jagger y Keith Richards , además de la batería del fallecido Charlie Watts . Este tema se publicó anteriormente como bonus track en la edición exclusiva de iTunes de "Foreign Tongues", y recientemente se ha puesto a disposición en plataformas digitales como cara B de "Mr Charm".

Entre los nuevos temas que se publicarán próximamente se encuentran "Where There's A Will", con Steve Winwood al órgano, "Human Tide" y "She Still Comes Around".

Foreing Tongues, el más reciente disco de The Rolling Stones

Los Stones lanzaron Foreign Tongues, su nuevo álbum de estudio con 14 nuevos temas, cuenta con colaboraciones de Paul McCartney, Robert Smith de The Cure, Steve Winwood y Chad Smith de Red Hot Chili Peppers.

Fue grabado en los Metropolis Studios de Londres y volvió a tener a Andrew Watt como productor. Además, incluye una participación especial de Charlie Watts, el baterista fallecido en 2021.

El material combina canciones originales, versiones de clásicos y homenajes a dos grandes influencias del grupo: Amy Winehouse, con una interpretación de "You Know I'm No Good", y Chuck Berry, con "Beautiful Delilah".

Foreign Tongues cuenta con una extensa lista de invitados que suma músicos de distintas generaciones del rock. Paul McCartney, de The Beatles, participa en "Covered In You". Su presencia aporta un nuevo capítulo a la histórica relación entre dos de las bandas británicas más importantes de todos los tiempos.

Robert Smith, líder de The Cure, aparece en varias canciones, aportando guitarras, voces y sintetizadores, mientras que Steve Winwood suma su experiencia como una figura fundamental del género desde los años 60. El baterista de Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, por su parte, está en "Beautiful Delilah", la versión del clásico de Chuck Berry que cierra el disco.

El disco también incluye otros socios habituales de la banda, como el bajista Darryl Jones, el tecladista Matt Clifford y el baterista Steve Jordan, quien asumió el lugar de Watts en las presentaciones en vivo tras su deceso.