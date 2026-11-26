¿Vuelven a los escenarios? Mick Jagger habló sobre el futuro de The Rolling Stones + Agregar ámbito en









El deseo de Jagger de reencontrarse con sus fanáticos viene gestándose desde el lanzamiento de su nuevo disco "Foreign Tongues".

Jagger habló sobre su deseo de volver a tocar en vivo.

El año que viene The Rolling Stones cumplirá 65 años desde su debut y el aniversario los encuentra vigentes (lanzaron un nuevo disco de estudio) pero con algunas dudas respecto a shows y posibles giras. Esto último mantiene en vilo a sus fans que sueñan con verlos tocar una vez más.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Ahora, en una reciente entrevista con el músico y comunicador Rick Beato, Mick Jagger confirmó que la legendaria banda británica no tiene ningún concierto programado en su agenda actual.

Qué dijo Mick Jagger sobre el futuro de The Rolling Stones y la posibilidad de volver a tocar en vivo Durante la entrevista, al ser consultado sobre el regreso a los escenarios, Jagger fue contundente y transparente sobre el presente del grupo. Al referirse a la posibilidad de agendar nuevos shows, el cantante declaró "Bueno, no hay ninguno reservado en este momento".

No obstante, el histórico vocalista dejó en claro que la falta de fechas no se debe a una pérdida de entusiasmo personal. En la misma conversación, Jagger enfatizó su deseo de actuar: "Me encantaría hacer algunos, y estoy bastante listo para hacerlo, pero no hay ninguno reservado en este momento. Eso es todo lo que puedo decirte realmente".

"Foreign Tongues" y el deseo de salir de gira El deseo de Jagger de reencontrarse con sus fanáticos viene gestándose desde hace meses. Durante el pasado verano, en declaraciones concedidas a La Nación, el músico ya había compartido su fascinación por tocar en directo el repertorio de su álbum más reciente: "Me encantaría salir de gira con este álbum, no veo la hora de cantarlo. Hay tantas canciones en este álbum que podemos tocar en el escenario, así que no creo que salgamos de gira este año, pero espero salir de gira el próximo año, y espero hacerlo lo antes posible".

Pese a estas optimistas intenciones formuladas tiempo atrás, la realidad logística e interna de The Rolling Stones ha frenado por ahora los planes de retomar la carretera. Frente a la dificultad de estructurar una gira internacional masiva, se barajó la alternativa de realizar residencias de conciertos en una sola ciudad. Sin embargo, Mick Jagger expresó serias dudas morales y financieras sobre este formato. Al preguntarle sobre las residencias fijas, el vocalista explicó su postura de rechazo inicial: "Personalmente, me generan mucha ambivalencia las residencias porque resultan muy costosas para la gente que asiste; cuestan el doble". Aun así, reconociendo el anhelo de tocar en vivo, Jagger admitió que un ciclo de shows fijos sería considerado solo como un último recurso: "Es mejor que nada".