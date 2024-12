Tini, Gran Hermano y una entrevista a La Mary: así fue el último programa de Susana Giménez

La charla abordó los difíciles dos años que Tini atravesó, primero por la enfermedad de su padre Alejandro y luego por las críticas recibidas. “Es importante entender que todos pasamos por momentos difíciles y compartirlo”, dijo Tini. Ante el fervor del público, Tini anunció su regreso a los escenarios en un festival propio el próximo año y su vuelta a la actuación en la serie “Quebranto” de Disney+.

En el estudio de Telefe, Tini interpretó cuatro temas: “Pa”, dedicada a su padre, “Cielo” con un cambio de look, y cerró con “Qué nos pasó” y “La triple T” en vivo.

Encuentro Histórico: Susana y La Mary

El momento más impactante de la noche fue el encuentro entre Susana y su yo de 1974, gracias a la inteligencia artificial. "Voy a compartir con ustedes un momento único”, anunció Susana. La Susana de 1974, interpretada por una actriz, lució un vestido celeste y mostró su asombro por el gran show y el cariño del público. A lo largo de la conversación, la Susana actual respondió preguntas sobre amor, éxito y su carrera, destacando los logros y reflexionando sobre el pasado.

Susana aseguró que ya no puede pedir nada a la vida, que extraña a su mamá, que los hombres ya no le interesan y le adelantó a La Mary que va a ser muy feliz. “¿Nos vamos a volver a casar?”, quiso saber la joven. “No te lo aconsejo”, respondió la Susana con experiencia. “Es una desgracia, Si te tengo que contar la verdad a mi muy bien no me fue con el matrimonio”, se sinceró. “El amor tiene que ser divertido y con humor. Te va a tocar uno que no sabés lo pesado que es”, advirtió con humor. También le contó que con Monzón estuvo cuatro años y que fue muy intenso, le aconsejó que disfrute de cada experiencia -”Vas a tener una vida fabulosa”, le adelantó- y le advirtió que alguien le iba a robar “amparado por la ley”. “Te vas a divertir. Menos con ese, te vas a divertir”, intentó tranquilizarla.

Susana compartió su reflexión sobre la experiencia, destacando el trabajo realizado con la inteligencia artificial. "Me tocó el corazón”, confesó. Concluyó la noche asegurando que no cambiaría nada de su vida y ofreciendo consejos a su yo del pasado sobre amor y matrimonio.