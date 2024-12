Cómo fue el rating de la entrevista de Wanda Nara con Susana Giménez

A las 22.55, el programa Telefe midió 13.3 puntos de rating llegando al final de la entrevista que tuvo risas, momentos de tensión, sorpresas y hasta pruebas en contra Mauro Icardi en pleno vivo.

Wanda Nara contó cómo empezó el romance con L-Gante

“Lo de Elian me llamó la atención porque nada que ver con vos”, comenzó diciendo la conductora del ciclo para entrar en tema.

A lo que Wanda Nara explicó: “Te voy a contar lo mismo que digo en mi casa, porque desde Kenny (Palacios) a toda mi familia, tenemos a todo el mundo en contra. Hasta la gente de él, no están tan de acuerdo”.

Y siguió: “Yo soy más grande. Cuándo me preguntan qué le vi yo digo: “La esencia mía”. Volví a ver mi esencia, en este momento de mi vida necesitaba volver a mis valores del principio. Me recuerda la Wanda de barrio. Me gusta estar con alguien que tenga esos valores, no estaría con alguien que fuera mala persona”.