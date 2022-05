“Top Gun”, 36 años después: los reflejos (y los efectos) intactos

La trama hace lo que puede por continuar la del original de los 80: Maverick, es decir Cruise, es un piloto de pruebas que vive solo en el desierto de Mojave, hasta que un incidiente con el superior Ed Harris lo hace volver a entrenar jóvenes pilotos, cargo que consigue gracias a su viejo coprotagonista de la primera “Top Gun”, Val Kilmer, que ahora es almirante. Maverick da sus enseñanzas justo cuando una planta de uranio en una zona indeterminada –igual de indeterminada que la lucha con los Migs del primer film- requiera que los estudiantes dejen sus juegos de guerra para conocer cómo es la realidad, por supuesto de la mano de Maverick.

“Top Gun: Maverick” tal vez no sea el film más inteligente del mundo, pero es que es entretenido, está formidablemente filmado en todo lo relacionado con sus escenas aéreas, y trae un poco de nostalgia. La música de Lady Gaga y viejas bandas de rock como T. Rex y The Who también ayudan bastante.

D.C.

“Top Gun: Maverick”

(EE.UU., 2022). Dir.: J. Kosinski. Int.: T. Cruise, J. Connelly, J. Hamm.