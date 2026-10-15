Un fiscal español pidió que se investigue a Julio Iglesias por abuso sexual y explotación laboral

Las denunciantes trabajaron en las residencias del músico durante 2021 y relataron situaciones de control extremo, tocamientos no consentidos, humillaciones y malos tratos.

Las acusaciones contra el cantante vuelven a ser consideradas por la Justicia de España.

Un fiscal español solicitó que se investigue al cantante Julio Iglesias por presunta abuso sexual y explotación laboral contra dos exempleadas, luego de que la Fiscalía considerara que la Audiencia Nacional española tiene competencia para analizar los hechos denunciados, ocurridos en propiedades del artista en Bahamas y República Dominicana .

La nueva postura del Ministerio Público representa un cambio de criterio respecto de la primera denuncia, presentada en enero y archivada porque se consideró que los tribunales españoles no eran competentes para investigar hechos ocurridos en el extranjero. Ahora, un juez deberá resolver si corresponde abrir una investigación.

Las denunciantes, identificadas con los seudónimos Rebeca y Laura por razones de seguridad, trabajaron en las residencias del músico durante 2021 y relataron situaciones de control extremo, tocamientos no consentidos, humillaciones y malos tratos.

Ambas presentaron una nueva denuncia en septiembre ante la Audiencia Nacional, después de que la primera presentación fuera desestimada. La investigación sobre los presuntos abusos fue difundida inicialmente por elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias.

La organización Women’s Link Worldwide , que representa a las mujeres, sostiene que la Justicia española puede intervenir en virtud de la legislación que habilita a investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando existen vínculos relevantes con España y se cumplen los requisitos legales correspondientes.

En una carta abierta, las denunciantes reclamaron que se les garanticen sus derechos y que se investiguen los hechos denunciados. La entidad también sostuvo que el Estado español debe garantizar el acceso a la Justicia sin distinciones por la identidad de la persona denunciada.

Julio Iglesias rechaza las acusaciones en su contra

Por su parte, Iglesias, de 83 años, rechazó las acusaciones, a las que calificó de “absolutamente falsas”, y negó haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer.

El cantante, nacido en 1943, alcanzó reconocimiento internacional con canciones como “Soy un truhán, soy un señor”, “Gwendolyne”, “Me olvidé de vivir” y “Con la misma piedra”. A lo largo de su carrera vendió más de 300 millones de discos, de acuerdo con las cifras difundidas sobre su trayectoria.