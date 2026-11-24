La activista accionará legalmente contra una editorial y una psicoanalista. La obra insinuaba que Pelicot fue "cómplice" de los abusos sufridos, llevados adelante por su exmarido.

La activista francesa Gisèle Pelicot anunció que llevará adelante una denuncia penal contra una editorial, luego de que usara fotos íntimas suyas para promocionar un libro . La mujer aseguró sentirse nuevamente “humillada” y “herida” por la difusión de esas imágenes y cuestionó el contenido de la publicación, al considerar que reescribe los hechos e insinúa que fue cómplice de los abusos.

“ Estoy profundamente en shock de que imágenes que pertenecen a mi intimidad más absoluta puedan ser exhibidas e instrumentalizadas con fines comerciales”, declaró Pelicot a la señal francesa BFMTV .

Según medios franceses y el semanario satírico Le Canard enchaîné , la editorial habría distribuido a distintos medios fotos y videos pornográficos registrados por el exmarido de la activista, Dominique Pelicot , principal responsable de los abusos.

La editorial reconoció que hubo una “comunicación desafortunada” en torno al lanzamiento del libro , aunque negó haber enviado “imágenes de violación” o material íntimo a la prensa. Sin embargo, no desmintió específicamente la difusión de fotografías de Gisèle Pelicot desnuda.

“Hoy me siento de nuevo humillada, expuesta y herida. ¡Como si el trance del juicio no hubiera sido suficiente!”, afirmó Gisele y adelantó que impulsará “todos los procedimientos necesarios” contra la editorial y la autora de la obra.

La editorial reconoció que hubo una “comunicación desafortunada” en torno al lanzamiento del libro.

Asimismo, la mujer cuestionó el enfoque del libro, al sostener a BFMTV que la publicación “describe escenas de violación en las que participo y pinta un panorama insoportable de mi vida”.

La francesa rechazó cualquier insinuación sobre una posible complicidad de su parte en las violaciones que sufrió. “Luché por recuperar mi dignidad y mi libertad. No permitiré que nadie me las arrebate”, expresó.

Quién es Sabine Prokhoris, la autora del libro denunciado

El ensayo fue escrito por Sabine Prokhoris, filósofa y psicoanalista, quien anteriormente había criticado el movimiento Me Too. Por otro lado, la editorial Tinbad afirmó en su web que no se producirían más tiradas del libro más allá de los 280 ejemplares que ya están en circulación.



"Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas a la Sra. Gisèle Pelicot", expresó la firma y negó el envío a los medios de comunicación de "imágenes de violación ni vídeos pornográficos". La agencia de noticias francesa AFP citó la sinopsis del libro, que afirmaba que el control coercitivo era "una piedra angular de la ortodoxia del movimiento #MeToo".

"Estas situaciones psicológicas, de naturaleza fundamentalmente ambigua, implican a cada una de las partes de forma igualmente responsable, aunque no simétrica", decía el comunicado.

Por otro lado, el abogado de Pelicot, Christophe Bigot, declaró a BFM que el libro "pone en entredicho su condición de víctima" mientras Prokhoris declaró a la AFP que atribuía "toda la responsabilidad" de la campaña promocional "inapropiada" a su editor.