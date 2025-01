Wanda Nara anunció que se separó de L-Gante

"Hoy nuestros caminos se separan, para cuidarnos y focalizarnos en nuestro trabajo y nuestra familia. Mi situación judicial compleja y dolorosa me hizo tomar esta decisión. Hoy mis hijos me necesitan y mi tiempo está absolutamente abocado a ellos", escribió Wanda en una imagen en donde se la ve de la mano junto a L-Gante.

Al instante, L-Gante publicó otro mensaje en su cuenta de Instagram: "Esta novela ya fue, terminenla sin mi. Ni se les ocurra preguntar, no busco ni me hace falta dar aclaraciones ni explicaciones".

Durante su estancia en Punta del Este, Wanda cumplió con compromisos laborales que la llevaron a compartir eventos privados con figuras reconocidas como Pampita. Además, celebró las fiestas de fin de año en compañía de su hermana Zaira Nara y su madre, Nora Colosimo, combinando momentos familiares con una dosis de trabajo. Sin embargo, a pesar de las sonrisas y la diversión, se notó la ausencia de sus hijas, quienes permanecieron junto a su padre, Mauro Icardi, en su nueva residencia en Nordelta. Esto sucede en el medio de un fuerte enfrentamiento con Mauro Icardi que pareciera a punto de confirmar su vínculo con la China Suárez.

La noticia de su regreso al país también coincide con el video que se difundió de la China Suárez paseando con sus hijas en Nordelta.

El mensaje de L-Gante en medio del escándalo

En las últimas horas, Elián Valenzuela, el verdadero nombre del intérprete de “El último romántico”, recurrió a sus redes sociales para desatar una tormenta emocional. En su cuenta de Facebook, subió una imagen que comparaba dos momentos icónicos de Robert Downey Jr.: uno, sumido en el caos personal, y otro, renacido como el imponente Tony Stark. La frase que acompañaba la foto parecía más que una reflexión genérica: “La vida de un hombre empeorará antes de mejorar. Llegará al fondo del océano como la roca más pesada y saldrá a flote como un motor propulsado por un cohete. Debes tener paciencia”.

No fue el único mensaje. En otro posteo, el compositor fue más directo, compartiendo una cita que resonó con fuerza entre sus seguidores: “Busquen con quién progresar, no con quién perder el tiempo”. La frase, breve pero contundente, fue interpretada como una posible indirecta hacia Wanda. Los comentarios no tardaron en llegar: ¿Qué pasó con la novela?“; ”¿Están bien con Wanda?“; ”Ella todavía siente algo por Mauro", eran solo algunos de los miles que inundaron la publicación.