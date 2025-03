Confirmaron que Wanda Nara tuvo un romance con un exjugador de Boca

Con que jugador de Boca estuvo Wanda Nara

De Brito volvió entonces a la carga. "¿Pero es un jugador negro de Boca?", preguntó: el conductor de LAM es hincha del equipo azul y oro, pero no es un fanático ni está tal al tanto del día a día del club. Y si lo es, al menos no lo hace público. "No, no. Es un futbolista que ahora está en pareja y tiene un hijo. Martín Payero se llama", le contó ella. "Si, si, Payero, es verdad. Se había dicho", recordó él.