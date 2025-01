Wanda Nara declaró que Mauro Icardi la amenazó con difundir imágenes íntimas: "Tengo mucho miedo"

Mientras avanza la fuerte disputa mediática que llevan adelante Wanda Nara y Mauro Icardi en el marco de su divorcio, la mediática declaró en la causa que ella misma inició contra el futbolista por amenazas reiteradas y grabaciones no consentidas. Expresó que siente temor por la existencia de grabaciones íntimas de cámaras de seguridad instaladas en las viviendas que compartió durante su relación con el jugador. " Hay una casa que tenemos 60 cámaras y todas esas aplicaciones de las cámaras siempre las manejó él”, precisó.

La declaración completa de Wanda Nara: "Tengo mucho miedo"

“Como mencioné en la denuncia, la verdad que tengo mucho miedo. Yo, primero, porque soy mamá de cinco chicos y, sobre todo, tengo tres hijos varones adolescentes que también presenciaron las amenazas. ¿Han escuchado? Amenazaba siempre con estas imágenes que él tenía. Él me hizo un montón de amenazas con este tema y con otros. Y a mí lo que me llevó rápido a denunciar es que todas las amenazas que él me fue haciendo las cumplió todas en todas nuestras casas, que son bastantes”, aseguró Nara y agregó que personas de su entorno comparten esta sensación: “Muchos amigos y familiares míos saben y están con este miedo de que en cualquier momento pueda aparecer”.