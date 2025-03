Nuevo capítulo en la disputa: Wanda Nara demandó otra vez a Álex Caniggia

El abogado del mediático, Alejandro Cipolla, confirmó la demanda y aclaró la postura de su cliente. “Ya hice mi presentación, todavía no me vincularon a la causa”, explicó en diálogo con Teleshow. Además, dejó en claro que Alex no tiene intenciones de disculparse ni de llegar a un acuerdo: “Se trata de una querella penal por calumnias e injurias y, del lado de Alex, manifestó y le recomendé que no haga ningún ofrecimiento ni tampoco disculpas. Lo máximo que íbamos a ofrecer son $3.500 pesos a modo de reparación”, ironizó.