Alarma en Corea del Sur: el desplome de Samsung y SK Hynix golpea al fondo de pensiones por u$s137.000 millones

El Servicio Nacional de Pensiones (NPS) sufrió su primer retroceso trimestral desde 2024 debido al desplome del sector tecnológico y la elevada exposición al mercado local. La sangría en la bolsa de Seúl reabrió además un duro debate político en el país.

El principal fondo de pensiones de Corea del Sur sufrió pérdidas por 182 billones de wones (u$s137.000 millones) tras el desplome en la cotización de sus tenencias accionarias, encabezadas por gigantes como Samsung Electronics Co. y SK Hynix Inc.

De acuerdo con FnGuide, las tenencias del Servicio Nacional de Pensiones (NPS) superiores al 5% en 287 empresas cotizadas cayeron de 515,93 a 333,53 billones de wones entre finales de junio y mediados de octubre. El dato quiebra una racha positiva y marca la primera contracción trimestral del fondo desde el cierre de 2024 , borrando parte del desempeño récord anotado en la primera mitad del año.

Según Bloomberg, este giro de tendencia pone de manifiesto la vulnerabilidad de uno de los fondos de pensiones más grandes del mundo ante las volatilidades de su mercado local. Sus grandes participaciones en los gigantes de los semiconductores Samsung Electronics y SK Hynix lo dejan especialmente expuesto a los ciclos de crecimiento y corrección del sector tecnológico.

El desplome marca un fuerte contraste frente a la euforia del primer semestre , cuando el NPS obtuvo un rendimiento récord del 27,2%, el más alto para ese tramo del año desde 2002. Para el cierre de junio, el fondo manejaba recursos por 1.866 billones de wones , una cifra cercana a los u$s1,35 billones .

La apuesta estratégica del fondo acentuó el impacto : en mayo, la entidad incrementó su objetivo de asignación para la bolsa coreana y recortó la meta en renta variable internacional. Con este movimiento, amplió su exposición a un mercado que venía de coronarse como uno de los más rentables del mundo en la primera mitad del año.

El detalle

SK Hynix encabezó los retrocesos, dado que el valor de las tenencias del NPS en el fabricante de chips se contrajo en unos 74,2 billones de wones. Por su parte, las participaciones en Samsung Electronics perdieron aproximadamente 56,9 billones de wones de valor. En conjunto, estas dos acciones explicaron cerca del 72% de la caída total.

Impacto de semiconductores: Las caídas de Samsung Electronics y SK Hynix explican el 72% del retroceso.

Entre la irrupción de ETF apalancados y las dudas en torno al ciclo de la IA, el índice Kospi tocó un máximo histórico de 9.114,55 puntos el 22 de junio, para luego derraparse un 39% hacia mediados de octubre. Ante esta turbulencia, el fondo previsional NPS redujo levemente su tenencia en SK Hynix (del 7,5% al 7,32%) y conservó sin cambios su posición del 7,84% en Samsung Electronics.

La caída del mercado bursátil también arrastró al Servicio Nacional de Pensiones (NPS) al centro del debate político, donde se cuestiona si el gigante previsional debería asumir un rol más activo para amortiguar las marcadas oscilaciones de la renta variable surcoreana.

Debate político: Se cuestiona el rol del fondo previsional NPS como estabilizador del mercado.

El opositor Partido del Poder Popular cuestionó al Servicio Nacional de Pensiones (NPS) por no haber ejercido como estabilizador del mercado durante la reciente ola de ventas. Desde la fuerza política argumentaron que la decisión de suspender el reequilibrio de cartera a comienzos de año dejó al organismo con menor margen de maniobra para adquirir acciones a medida que el mercado profundizaba su caída.