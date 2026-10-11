Corea del Sur pierde atractivo entre los inversores: el Kospi se desploma 22% y crece la salida de capitales

La bolsa surcoreana pierde impulso tras liderar las ganancias globales durante el primer semestre. Las dudas sobre el negocio de los semiconductores y la inteligencia artificial provocaron una fuerte salida de fondos, mientras Taiwán gana atractivo entre los inversores.

Los inversores eligen la bolsa de Taiwán por sobre la de Corea, en medio del boom tecnológico.

Las acciones de Corea del Sur atraviesan una fuerte corrección , luego del rally que convirtió al índice Kospi en uno de los mercados bursátiles de mejor desempeño durante la primera mitad de 2026. La pérdida de entusiasmo por las inversiones vinculadas con la inteligencia artificial (IA) y las dudas sobre la sostenibilidad del crecimiento de los semiconductores impulsaron una salida masiva de capitales extranjeros.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según datos recopilados por Bloomberg, los inversores internacionales retiraron u$s131.000 millones de las acciones surcoreanas en lo que va del año , lo que representa la mayor salida de capitales entre los principales mercados asiáticos.

En paralelo, el volumen de negociación del mercado accionario de Corea del Sur, valuado en aproximadamente u$s4,3 billones, se desplomó un 70% desde el máximo alcanzado a fines de mayo. Por su parte, el Kospi acumula una caída del 22% durante el segundo semestre de 2026 .

El retroceso contrasta con el desempeño de los primeros seis meses del año, cuando la fuerte demanda de chips de memoria para aplicaciones de inteligencia artificial impulsó las cotizaciones de las principales compañías tecnológicas del país.

Una de las principales vulnerabilidades del mercado surcoreano es su elevada concentración en el sector tecnológico. Samsung Electronics y SK Hynix representan conjuntamente más de la mitad de la ponderación del Kospi , por lo que cualquier cambio en las expectativas sobre ambas compañías tiene un impacto significativo sobre el índice.

Las preocupaciones sobre la evolución de la demanda de semiconductores quedaron reflejadas en la reacción del mercado a los últimos resultados de Samsung. A pesar de que la compañía informó un beneficio operativo trimestral casi nueve veces superior al del mismo período anterior, sus acciones retrocedieron durante la rueda del jueves.

El comportamiento refleja que los inversores comenzaron a evaluar con mayor cautela las perspectivas de crecimiento del sector, después de las fuertes subas registradas durante la primera mitad del año.

A este escenario se suma la disminución del respaldo que aportaban las recompras de acciones corporativas. Samsung y SK Hynix están próximas a completar programas conjuntos de recompra por 55 billones de wones, equivalentes a unos u$s41.000 millones, lo que podría reducir una fuente de demanda para sus títulos.

Índice Kospi en lo que va del año

Menor participación de inversores y caída de la actividad bursátil

La corrección también se refleja en una menor participación de los inversores minoristas, especialmente después de las bajas registradas en julio.

Los préstamos de margen pendientes, utilizados para financiar la compra de acciones, disminuyeron desde un máximo de 38,6 billones de wones en junio hasta aproximadamente 33 billones.

Al mismo tiempo, los depósitos en las sociedades de bolsa retrocedieron desde casi 140 billones de wones hasta alrededor de 100 billones.

Ambos indicadores reflejan una reducción del dinero disponible y del apalancamiento destinado a operar en el mercado accionario surcoreano, en un contexto de mayor cautela frente a las valuaciones tecnológicas.

Taiwán gana terreno como alternativa para invertir en inteligencia artificial

Mientras Corea del Sur enfrenta salidas de capitales, Taiwán comienza a captar una mayor atención de los inversores internacionales, gracias a una industria tecnológica con exposición más diversificada a la cadena de suministro de inteligencia artificial. El índice Taiex acumula una ganancia del 70% durante 2026 y superó al Kospi por aproximadamente 23 puntos porcentuales durante el último trimestre.

En este contexto, UBS Global Wealth Management manifestó su preferencia táctica por las acciones taiwanesas para obtener exposición a la inteligencia artificial.

La entidad destacó la diversificación del ecosistema de hardware tecnológico de Taiwán y el elevado nivel de inversión de capital de las principales empresas del sector. De esta manera, el mercado taiwanés aparece como una alternativa frente a la concentración de Corea del Sur en fabricantes de chips de memoria.

Pese a la corrección reciente, la bolsa surcoreana todavía se mantiene entre los mercados de mejor desempeño acumulado de 2026, gracias a las ganancias obtenidas durante la primera mitad del año y a las expectativas de continuidad de las inversiones globales en infraestructura de inteligencia artificial.

Sin embargo, la evolución de Samsung y SK Hynix, junto con los flujos de capital extranjero, será determinante para establecer si el Kospi logra recuperar terreno o continúa bajo presión durante los próximos meses.