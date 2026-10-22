Bitcoin retrocede y la tensión en las bolsas del mundo arrastra a las criptomonedas

La principal criptomoneda devuelve las ganancias de la sesión anterior, presionada por resultados tecnológicos mixtos y la escalada del conflicto en Medio Oriente. Los ETF spot acumulan entradas por u$s1.100 millones en la semana, revirtiendo dos semanas consecutivas de salidas.

Un contexto adverso volvió a pesar sobre el mercado cripto este jueves. Bitcoin (BTC) cede hasta un 1,7% y cotiza en torno a los u$s81.700 , devolviendo las ganancias acumuladas en la sesión anterior. Ethereum (ETH), Solana (SOL) y XRP acompañan la caída con pérdidas de entre el 2% y el 3,3%.

La presión llegó desde varios frentes simultáneos: resultados mixtos en el sector tecnológico, una nueva escalada de las tensiones en Medio Oriente que impulsó al crudo Brent por encima de los u$s110 por barril , pérdidas en las bolsas asiáticas y caídas en los futuros bursátiles estadounidenses.

El dólar se fortaleció levemente, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU cedieron parte de las ganancias del martes pero se mantienen en niveles muy elevados en comparación con un año atrás.

El escenario complica aún más el panorama de cara a la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) del 27 y 28 de octubre. El mercado descuenta al menos una suba de tasas antes de fin de año, aunque la balanza sigue inclinándose hacia diciembre antes que hacia octubre.

En contraposición a la caída del precio, la demanda institucional mostró señales de recuperación. Los ETF spot de Bitcoin listados en Estados Unidos acumularon entradas netas por u$s1.100 millones en lo que va de la semana, revirtiendo las salidas de u$s909,6 millones registradas en las dos semanas anteriores.

El dato sugiere que el interés del dinero institucional no se evaporó pese a la corrección reciente. La Country Manager de Bitget, Carolina Gama, planteó que a pesar de las entradas de u$s528 millones en los ETF de BTC el día anterior, "la presión vendedora sigue predominando, lo que indica que los inversores aún no han encontrado un nuevo catalizador que impulse los precios".

En el corto plazo, afirmó que la zona de los u$s80.800 representa un "soporte importante". Si se pierde ese nivel, Bitcoin podría buscar los u$s79.600, comentó. Por otro lado, mientras el precio se mantenga por encima de estas zonas de soporte, el movimiento actual "puede interpretarse como una corrección dentro de la tendencia alcista más amplia".

Bitcoin acumula una caída de aproximadamente un tercio desde su máximo histórico, registrado por encima de los u$s126.000 hace un año. El rebote desde agosto había reavivado las esperanzas de un regreso a los u$s100.000 antes de fin de año, pero la reciente agitación del mercado moderó esas expectativas.

"La evolución de los precios dependerá principalmente del escenario macroeconómico y de la capacidad de los compradores para defender los niveles de soporte y recuperar el control del mercado", concluyó Gama.