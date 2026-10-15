Bitcoin se hunde hasta los u$s80.000 tras las renovadas apuestas de una suba de tasas de la Fed este mes

El dato de la inflación norteamericana deja a la Fed en una posición incómoda antes de su reunión de fin de mes y golpea a los activos especulativos, como las criptomonedas.

Inflación en EEUU aprieta a la Fed y golpea a las criptomonedas.

El mercado cripto opera bajo presión este jueves, al igual que el mercado tradicional . Bitcoin (BTC) cede un 3% y cotiza en torno a los u$s80.000. Las pérdidas se profundizan en Ethereum (ETH) , que pierde los u$s2.400 tras derrumbarse alrededor de un 6%, y en el resto de las altcoins, con tokens como Zcash (ZEC) registrando caídas de doble dígito.

La presión sobre el mercado cripto también provocó liquidaciones de posiciones apalancadas por casi u$s1.000 millones en las últimas 24 horas, destacó la Country Manager de Bitget en Argentina, Carolina Gama . "El movimiento refleja el impacto de los datos de inflación sobre un mercado que ya mostraba un elevado nivel de posicionamiento en contratos de futuros ", señaló.

A eso le agregó que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense retrocedieron, con la tasa de los títulos a diez años cayendo hasta el 5,08%, mientras que el oro avanzó un 1%.

" Esta combinación sugiere que los inversores están reduciendo su exposición a activos de mayor riesgo y buscando alternativas consideradas más seguras, en un escenario que también genera preocupación por la posibilidad de estanflación", comentó.

El IPC de septiembre, peor de lo esperado

El detonante de las caídas fue el dato de inflación publicado este miércoles en Estados Unidos. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre avanzó tres décimas respecto al mes anterior y se ubicó en el 3,7%, superando las previsiones del mercado, que anticipaba un 3,6%.

La inflación subyacente —que excluye energía y alimentos no elaborados— también decepcionó: se situó en el 2,6%, dos décimas por encima del registro de agosto y una décima por encima del consenso.

El dato coloca al banco central estadounidense en una situación delicada de cara a la reunión de política monetaria prevista para fines de octubre.

La sorpresa inflacionaria avivó las apuestas a que la Fed subirá las tasas de interés al menos una vez más antes de que termine el año, una perspectiva que históricamente perjudica a los activos especulativos como las criptomonedas.