Los bonos en dólares repuntan en Wall Street y el riesgo país cae por debajo de los 660 puntos + Agregar ámbito en









Los activos argentinos se recuperan en Nueva York, luego de que el riesgo país superar las 700 unidades intradiario durante la rueda anterior.

Los papeles argentinos marcan subas en el exterior. Vecteezy

Los bonos soberanos argentinos en dólares repuntan este miércoles, luego de varias jornadas marcadas por fuertes pérdidas que llevaron al riesgo país a superar los 700 puntos básicos durante la rueda anterior en el intradiario y alcanzar máximos del año.

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Así, los títulos locales buscan recuperar parte del terreno perdido, impulsados por una mejora del clima financiero global. Sin embargo, la incertidumbre política y las dudas sobre las perspectivas económicas de la Argentina continúan condicionando el apetito de los inversores.

En ese contexto, los títulos en moneda dura registran avances de hasta el 0,95%, encabezados por el Global 2035 y el Global 2041 (+0,92%). Así, el riesgo país medido por J.P. Morgan cede hasta los 657 puntos básicos, aunque permanece en niveles elevados respecto de los registrados a comienzos del mes.

ADRs y MSCI Merval En tanto, los ADRs avanzan en Wall Street hasta 2,7% de la mano de Telecom Argentina, seguido por Grupo Financiero Galicia (+2%) y Grupo Supervielle (+1%).

A nivel local, el flamante indicador MSCI Merval gana 0,9% hasta los 98.863,5300 puntos en pesos, mientras que su contraparte en dólares avanza 0,6% a los 60,67 puntos.