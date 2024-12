Depósitos en dólares: sigue la caída por goteo y ya salieron más de u$s2.800 millones de los que entraron al blanqueo

Si bien afirman que aún no es una magnitud preocupante, en la city observan con atención la salida de depósitos en dólares. ¿A dónde van? ¿Por qué es una variable clave para el Gobierno?

La caída por goteo de los depósitos en moneda extranjera sigue su curso . Y si bien la magnitud aún no pone en riesgo la capacidad de maniobra que el Gobierno consiguió con el resultado del blanqueo, en la city monitorean con atención esta variable. Desde el 31 de octubre, ya salieron de las cuentas bancarias en dólares u$s2.852 millones , un monto que equivale a cerca del 14% del efectivo blanqueado en la primera etapa del Régimen de Regularización de Activos.

Es por eso que tanto funcionarios como analistas y operadores de la city siguen con atención el nivel de los depósitos en moneda extranjera . La primera etapa del blanqueo, la que permitía ingresar dinero en efectivo, cerró el 8 de noviembre. Según datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP), se declararon bienes por u$s23.321 millones, de los cuales u$s20.631 millones ingresaron en efectivo. Desde ese día hasta el 11 de diciembre (último dato disponible al cierre de esta nota), los depósitos en dólares cayeron u$s2.422 millones.

Así, en las 27 ruedas que hubo del 1° de noviembre a esta parte solo hubo tres en la que no cayó el stock de depósitos en moneda extranjera. El acumulado da una baja de u$s2.852 millones. Si bien la tendencia la salida por goteo no se detiene, lo cierto es que el monto equivale al 13,8% del efectivo ingresado al blanqueo. Es decir que, por el momento, más del 86% permanece en el sistema. De todas maneras, los analistas consideran que será clave para el plan del Gobierno que el drenaje no se acelere.

La consultora 1816 señaló que, en un contexto en el que el BCRA acumula compras por más de u$s1.150 millones en lo que va de diciembre, “una dinámica menos alentadora, aunque todavía lejos de ser preocupante, es la de los depósitos privados en dólares”. El economista Amílcar Collante, en tanto, calculó que entre noviembre y las primeras ocho ruedas de diciembre se retiró prácticamente todo el incremento del stock registrado en octubre.

¿A dónde van los dólares blanqueados?

Algunos operadores señalan que parte de esos retiros terminan en algún tipo de inversión, como la inmobiliaria. Aunque no parece ser el factor principal.

En diálogo con Ámbito, el analista financiero Christian Buteler sostuvo: “Creo que (el dinero retirado) vuelve a estar fuera del sistema como antes, en cajas de seguridad, colchones, etcétera. Aprovecharon que se podía blanquear prácticamente de forma gratuita, pero todavía no todos tienen confianza en el sistema, como para dejar los dólares”.

“Igualmente, fue un éxito el blanqueo: por lo menos hasta ahora, ha quedado en el sistema mucho más de lo que todos imaginábamos que podía quedar a priori; se blanqueó más de lo esperado y quedó un porcentaje importante”, planteó Buteler.

Hacia delante, será clave que esta tendencia no se acelere. El equipo económico apuesta a extender el ciclo de “carry trade” que incrementa la oferta de divisas y le permite al BCRA comprar divisas. Para eso, necesita dar credibilidad a la idea de que la tablita cambiaria se moverá a la baja (del 2% al 1% mensual) y que la brecha seguirá acotada, mantener una tasa de interés en pesos que le gane al “crawling peg” y también sostener un abultado stock de depósitos en moneda extranjera que alimente el crédito en dólares.