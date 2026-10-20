Deuda: Economía canjeó con éxito una letra dólar linked y redujo vencimientos de fin de mes

Se trata de la D30O6 de la cual logró reemplazar el 72,86% del valor nominal en circulación. Con ello logró reducir en casi $6 billones los compromisos a refinanciar a fin de mes.

El Ministerio de Economía realizó este martes un canje de bonos Dólar linked que vencían a fin de mes por un valor u$s3.896 millones, cifra que representa un 72,85% de adhesión en relación al valor nominal en circulación.

Así lo reportó la Secretaría de Finanzas a través de la red social X . El importe representa unos $5,94 billones, que reduce los compromisos a renovar para el segundo llamado a licitación de octubre que pasarían de $16,7 billones a $10,78 billones.

Finanzas indicó que recibió ofertas por u$s4.351 millones para la letra D30O6. El resultado de la operación fue el siguiente:

Desde Dhalmore Capital comentaron que "los vencimientos de la próxima licitación eran de $16,758 billones aproximadamente y de eso, $8,15 billones correspondían a Dólar linken de los cuales se canjeo el 72,85". "Quedan $2,21 billones de la D30O6 y un total de $10,78 billones en la próxima licitación".

Si bien el canje tuvo un elevado nivel de aceptación, fue un poco menor al de una letra similar que venció en septiembre. En dicha oportunidad se había logrado un nivel de aceptación del 75%.

Ahora el mercado estará atento a la segunda licitación de octubre en la que se espera que el Gobierno trate nuevamente de estirar horizontes de vencimientos. En el primer llamado del mes pudo volver a colocar deuda con vencimiento más allá de las elecciones de 2027.

El clima del mercado se está tornando adverso para el oficialismo en una semana en la que el riesgo país volvió a la zona de los 700 puntos, lo que pone un piso elevado a las tasas de interés, aunque sean de carácter doméstico. El próximo lunes 26 se conocerá el menú de bonos para buscar el rollover de fin de mes.

En el primer llamado la Secretaría de Finanzas reportó una colocación de $6,61 billones con un nivel de refinanciamiento del 136%, dato que luego fue cuestionado por el mercado, al conocerse que en los días previos se había llevado una operación de recompra. Los analistas estimaron que en realidad el rollover había sido de 122%.

Pero mas allá de eso, el Gobierno enfrenta un importante incremento en el costo de pasar vencimientos para después de las elecciones del año próximo, lo cual refleja la desconfianza del mercado por el resultado electoral y sobre la real capacidad de Argentina de honrar su deuda en moneda extranjera.