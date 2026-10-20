El Gobierno realiza un canje de títulos dólar linked y busca estirar vencimientos de octubre + Agregar ámbito en









Finanzas buscará despejar parte del vencimiento de la Lelink de octubre (D30O6), que todavía cuenta con u$s5.348 millones de valor nominal en circulación.

Habrá un nuevo caje de lelink. Mariano Fuchila

El Ministerio de Economía ofrece este martes un canje dólar linked. Así Finanzas buscará despejar parte del vencimiento de la LELINK de octubre (D30O6), que todavía cuenta con u$s5.348 millones de valor nominal en circulación. Para ello, ofrecerá un canje por instrumentos dólar linked con vencimiento en noviembre de 2026 (D30N6), enero de 2027 (D15E7) o junio de 2027 (TZV27). La operación apunta a reducir el saldo pendiente antes del fixing del 27 de octubre y del vencimiento del 30 de octubre.

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Desde la city se preguntaron si podrá repetirse la adhesión del 75% de septiembre. Cabe resaltar que el 22 de septiembre, Finanzas realizó una operación similar para aliviar las necesidades de refinanciamiento de la última subasta de ese mes. En aquella oportunidad, ofreció canjear la LELINK de septiembre (D30S6) por la D30O6, la D30N6 y el bono dólar linked de junio de 2028 (TZV28).

"La adhesión fue elevada: logró retirar unos u$s3.290 millones, equivalentes al 75% de los u$s4.390 millones que estaban inicialmente en circulación, y dejó un remanente de u$s1.098 millones antes del fixing. A modo de ejercicio, repetir ese nivel de participación permitiría desplazar unos u$s4.010 millones del vencimiento de octubre y dejaría un saldo pendiente de apenas u$s1.340 millones", recordaron desde PPI.

Dólar más demandado antes del canje En la antesala de la conversión de lelink a precios de mercado, el dólar estuvo un poco más demandado. "Esto contrastando con la semana pasada, cuando el peso se mantuvo firme y el Central tuvo sus jornadas de mayores compras en el MLC desde julio mientras se extendía la corrección de la deuda en dólares) y el volumen de Lelink en BYMA PPT T+1 fue el más alto desde el 24 de septiembre", explicaron desde 1816.