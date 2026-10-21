Dólar: el mercado espera que se mantenga la estabilidad antes de que arranque la volatilidad electoral

En octubre, el dólar oficial acumuló una suba de 0,3% y el blue avanzó 0,6%, mientras el MEP cayó 0,2% y el contado con liquidación subió 0,5%.

En octubre, el dólar oficial acumuló una suba de 0,3% y el blue avanzó 0,6%, mientras el MEP cayó 0,2% y el contado con liquidación subió 0,5%.

A pesar de la volatilidad electoral, la evolución del dólar en Argentina podría ingresar en una etapa de relativa estabilidad , aunque con un margen limitado para nuevas bajas y mayores posibilidades de una suba gradual en los próximos meses.

Este miércoles, el dólar mostró una tendencia de estabilidad con leves presiones alcistas. El oficial minorista cotizó a $1.545, el mayorista cerró en $1.525 y el blue llegó a $1.570 .

En octubre, el oficial acumula una suba de 0,3% y el blue avanza 0,6%, mientras el MEP cae 0,2% y el contado con liquidación (CCL) sube 0,5%. En paralelo, el BCRA sostuvo compras de divisas y las reservas superaron los u$s48.000 millones a comienzos de mes.

En este contexto, el analista técnico Rubén Ullúa consideró que el escenario más probable para el mercado cambiario es una evolución gradual , sin movimientos extremos, al menos mientras no aparezca un factor disruptivo en la economía local o internacional.

“En general yo veo un comportamiento del dólar de estable a levemente alcista” , resumió el ejecutivo. Desde el punto de vista técnico, estimó que el mercado podría dirigirse hacia la zona de $1.600 a $1.700 durante el segundo semestre de 2027 , con especial referencia al dólar contado con liquidación (CCL).

La proyección parte de una cotización que, según Ullúa, se mueve en torno a los $1.500 y $1.550. A partir de esos valores, el especialista espera una suba paulatina que acompañe la inflación y la evolución de las expectativas políticas.

“Me cuesta ver un escenario de apreciación marcada del peso, pero tampoco veo el dólar volando”, explicó.

En octubre, el dólar oficial acumuló una suba de 0,3% y el blue avanzó 0,6%, mientras el MEP cayó 0,2% y el contado con liquidación subió 0,5%. Depositphotos

El dólar llegó a un piso

Por su parte, Gonzalo Lacunza, analista en Empiria Consultores, también descartó que el tipo de cambio continúe en la senda de la apreciación durante los próximos meses. “No lo vemos más bajo que este nivel”, sostuvo, al plantear que el dólar podría haber encontrado un piso en los valores actuales.

Sin embargo, su análisis incorpora un factor de riesgo adicional: las elecciones presidenciales de 2027. El especialista consideró que el mercado podría atravesar un período de relativa tranquilidad hasta que comience a ganar fuerza el denominado trade electoral, es decir, la estrategia de inversión basada en las expectativas sobre el resultado de los comicios.

En ese contexto, anticipó la posibilidad de una dinámica cambiaria similar a la de 2025, cuando el tipo de cambio registró una depreciación del 25% en términos reales durante el período electoral.

Lacunza aclaró que el Gobierno buscará reducir esos movimientos, aunque advirtió que la capacidad de intervención oficial no elimina los riesgos. En particular, cuestionó la idea de que el Estado disponga de u$s75.000 millones para contener al mercado cambiario.

“El stock nunca es suficiente si la demanda de moneda local colapsa”, señaló. De todos modos, aclaró que no considera que ese escenario extremo sea el más probable.

Para el analista, una variable decisiva será cómo evolucionen las probabilidades asignadas a una oposición menos favorable para los mercados. Un cambio en esas expectativas podría acelerar la dolarización de carteras y aumentar la volatilidad.

Cabe señalar que las estimaciones relevadas por el Banco Central también apuntan a una suba nominal moderada del dólar oficial. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la mediana de los analistas ubicó el tipo de cambio en $1.614 para diciembre de 2026, frente a un promedio vendedor minorista de $1.545,01 registrado el 20 de octubre.

El régimen de bandas cambiarias, por su parte, continúa vigente y ajusta sus límites en función de la inflación, de acuerdo con el esquema establecido por el BCRA.