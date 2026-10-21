El dólar oficial llegó a máximos del mes y la acumulación de reservas concentra la atención del mercado

El dólar mayorista cerró en $1.525 tras su tercera suba consecutiva, mientras que el blue alcanzó los $1.570 y el CCL amplió su brecha con el oficial a casi 7%. Pese a la estabilidad cambiaria, el mercado sigue atento al ritmo de acumulación de reservas del BCRA y a las necesidades de financiamiento del Tesoro.

El dólar oficial cotiza a $1.545 este miércoles 21 de octubre y alcanza su valor más elevado del mes. En paralelo, los tipos de cambio financieros y el blue mostraron mayores movimientos, en un contexto en el que los inversores comenzaron a incrementar la demanda de cobertura cambiaria. Sin embargo, la atención del mercado continúa concentrada en la capacidad del Banco Central (BCRA) para sostener la acumulación de reservas y en las alternativas de financiamiento que tendrá el Gobierno para afrontar los próximos vencimientos de deuda.

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En el segmento mayorista , el tipo de cambio avanzó apenas 50 centavos y cerró en $1.525, su tercera suba consecutiva. De esta manera, volvió a niveles que no registraba desde fines de septiembre, cuando había alcanzado un máximo nominal de $1.525,50. Durante la jornada se negociaron u$s673,2 millones, un volumen superior al promedio de octubre, que ronda los u$s553 millones diarios.

Por su parte, el dólar minorista en el Banco Nación aumentó $5 y finalizó en $1.545 para la venta , mientras que el promedio relevado por el BCRA se ubicó en $1.544,35.

La mayor presión cambiaria se observó en los segmentos paralelos. El dólar blue avanzó $10 hasta los $1.570, con lo que igualó su máximo nominal histórico, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubicó en torno a los $1.630. De esta manera, la brecha entre el CCL y el mayorista se amplió hasta aproximadamente el 7%, su nivel más elevado en más de dos meses. En contraste, el dólar MEP permaneció más cerca del oficial, en torno a los $1.544.

A pesar de los movimientos recientes, el dólar mayorista acumula un incremento de apenas 0,5% en octubre, por debajo del ritmo de inflación. En términos interanuales, el avance alcanza el 3,4%, lo que refleja una evolución nominal contenida del tipo de cambio frente a la dinámica de los precios internos.

Dólar: la demanda de cobertura y las compras del BCRA, en el centro de la escena

Uno de los factores que explica la mayor demanda de cobertura cambiaria está relacionado con el comportamiento de los instrumentos vinculados al dólar. En particular, el mercado siguió de cerca la conversión de la LELINK D30O6, con vencimiento a fines de octubre, por títulos dólar linked de mayor plazo.

Desde la consultora 1816 señalaron que, en la rueda previa a esa operación, el dólar mostró una mayor demanda, en contraste con la estabilidad del peso observada durante la semana anterior. Asimismo, destacaron que el volumen negociado de LELINK en BYMA PPT T+1 había alcanzado su nivel más elevado desde el 24 de septiembre.

Sin embargo, el principal foco de atención sigue puesto en las compras de divisas del Banco Central. Durante las últimas cuatro ruedas de la semana pasada, la autoridad monetaria adquirió u$s642 millones, mientras que el acumulado de octubre alcanzó los u$s983 millones, por encima de los u$s473 millones registrados durante septiembre.

La dinámica estuvo acompañada por una mayor oferta de divisas provenientes de las exportaciones agroindustriales mientras que cayó la emisión de ONs de empresas argentinas, impactadas por un complejo escenario internacional.

No obstante, las compras del organismo mostraron una importante desaceleración al comienzo de esta semana. El lunes, el BCRA adquirió apenas u$s18 millones, una cifra considerablemente inferior a la registrada durante las jornadas anteriores.

El BCRA aceleró la compra de reservas en los últimos días Mariano Fuchila

En este escenario, las reservas internacionales brutas del Banco Central finalizaron el lunes en u$s50.152 millones, mientras que las tasas de interés de los plazos fijos mayoristas registraron un leve repunte.

Por ahora, el dólar oficial continúa mostrando una trayectoria de aumentos moderados, mientras que las mayores subas aparecen en los tipos de cambio paralelos y financieros, dando indicios de la demanda.