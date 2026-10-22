El BCRA aceleró las compras y acumuló más de u$s200 millones en la semana, pero bajaron las reservas

La autoridad monetaria adquirió u$s61 millones y elevó a u$s1.210 millones las compras de octubre, aunque las reservas volvieron a caer. En paralelo, el dólar mayorista encadenó su quinta suba consecutiva y el contado con liquidación avanzó 1,77%, mientras los futuros se mantuvieron prácticamente estables.

El BCRA aceleró las compras de dólares y acumuló más de u$s200 millones en la semana, pese a la presión alcista del mayorista, mientras las reservas volvieron a caer.

El Banco Central (BCRA) incrementó este jueves 22 de octubre su ritmo de compras de dólares , pese a que la demanda de cobertura continuó presionando sobre el mercado cambiario. La autoridad monetaria adquirió u$s61 millones , frente a los u$s46 millones de la jornada anterior, y elevó a u$s228 millones el saldo positivo de la semana , mientras que las compras acumuladas durante octubre alcanzaron los u$s1.210 millones.

La mejora se produjo en una rueda con menor volumen negociado, lo que refleja un aumento de la participación oficial sobre las operaciones. En efecto, el Central absorbió el 11% de los u$s542,7 millones operados en contado , frente al 7% del miércoles, y extendió a 18 jornadas consecutivas su racha compradora. Así, aunque la demanda privada volvió a ganar protagonismo, la oferta disponible permitió sostener la intervención sin provocar una aceleración significativa del mayorista.

Con este resultado, el promedio diario de compras de octubre se ubicó en u$s81 millones , casi cuatro veces los u$s22 millones de septiembre y más del doble de los u$s38 millones de agosto. De esta manera, las adquisiciones acumuladas durante 2026 alcanzaron los u$s15.778 millones, consolidando una recuperación del ritmo de intervención respecto de los dos meses anteriores.

Sin embargo, las reservas internacionales brutas retrocedieron u$s59 millones y cerraron en u$s50.166 millones , a pesar de las compras oficiales y de un contexto internacional favorable para la valuación de buena parte de sus activos. El oro avanzó 0,06%, con un aporte positivo estimado en u$s100 millones, mientras que el índice dólar cayó 0,15%. A su vez, el yen se apreció 0,80% frente a la divisa estadounidense, acompañado por el yuan y la libra, aunque el euro retrocedió 0,12%.

La recuperación de la demanda de cobertura continuó trasladándose al tipo de cambio, que registró su quinta suba consecutiva en el segmento mayorista y cerró en $1.528 , con un avance del 0,13%. Aunque el movimiento diario fue moderado, la cotización acumula un incremento de $10 en lo que va de la semana, frente al aumento de apenas un peso registrado durante toda la semana anterior.

La jornada comenzó con el dólar en $1.526,50, pero los pedidos de compra destinados a cubrir posiciones y atender compromisos externos fueron ganando intensidad. Esa presión llevó la cotización hasta un máximo de $1.530, antes de que una leve recuperación de la oferta moderara el avance sobre el cierre. Así, el mayorista continuó recuperando terreno pese a que el BCRA consiguió aumentar sus compras, en un mercado donde la oferta siguió siendo suficiente para abastecer parte de la intervención oficial.

La presión alcista fue más pronunciada en el mercado financiero. Mientras el dólar MEP avanzó 0,60%, hasta $1.557,45, el contado con liquidación trepó 1,77% y alcanzó los $1.665,48, lo que amplió la diferencia entre ambas cotizaciones, conocida como canje, hasta el 6,94%. En contraste, el blue permaneció estable en $1.565, con una brecha del 2,42% respecto del mayorista.

Sin embargo, la mayor demanda de dólares no se trasladó de manera uniforme al mercado de futuros. Pese a que se negociaron u$s893 millones, la curva terminó prácticamente sin cambios, con una caída promedio de 0,02%. El contrato de octubre avanzó apenas 0,03%, noviembre y diciembre permanecieron estables, mientras que buena parte de los vencimientos de 2027 operaron en baja.

En ese contexto, las tasas implícitas se ubicaron en 1,83% mensual para octubre y 1,37% para noviembre, mientras que las tasas en pesos volvieron a retroceder. La TAMAR bajó de 24,38% a 24,19% anual y la BADLAR pasó de 23,25% a 22,38%.

De esta manera, el mercado mostró una diferencia entre la demanda inmediata de dólares y las expectativas reflejadas en los contratos a futuro. Mientras el mayorista continuó subiendo y el CCL registró un avance más marcado, la curva de futuros no convalidó un movimiento de magnitud similar. La evolución de esa divergencia será una de las claves de las próximas ruedas, especialmente ante el cierre de posiciones y los vencimientos previstos para fines de octubre.