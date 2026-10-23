El BCRA desaceleró el ritmo semanal de compras, pero las reservas se consolidaron arriba de los u$s50.000 millones

La autoridad monetaria adquirió u$s42 millones y cerró la semana con un saldo positivo de u$s270 millones, mientras las reservas volvieron a subir. En paralelo, el dólar mayorista acumuló 6 avances al hilo y los financieros acompañaron la tendencia alcista.

El BCRA cerró la semana con compras por u$s270 millones y reservas por encima de los u$s50.000 millones, mientras el dólar mayorista acumuló seis subas consecutivas.

El Banco Central (BCRA) cerró este viernes 23 de octubre con compras por u$s270 millones en la semana , aunque el ritmo de intervención perdió fuerza frente a las jornadas de mayor acumulación de la primera quincena. En la última rueda, la autoridad monetaria adquirió u$s42 millones , menos que los u$s61 millones del jueves, y elevó a u$s1.252 millones el saldo positivo de octubre , mientras el mercado cambiario completó seis jornadas consecutivas de subas del dólar mayorista.

La desaceleración coincidió con una demanda de cobertura que recuperó protagonismo durante la semana y redujo el excedente de divisas disponible para el Central. Sobre un volumen negociado de u$s565,4 millones, el BCRA absorbió aproximadamente el 7%, frente al 11% del jueves y el 15% del martes. De esta manera, aunque la oferta continuó permitiendo compras oficiales, una proporción mayor de los dólares negociados quedó destinada a atender la demanda privada.

El balance mensual, sin embargo, todavía muestra una recuperación importante respecto de agosto y septiembre. Las compras de octubre promedian u$s78 millones por rueda, frente a los u$s38 millones de agosto y los u$s22 millones de septiembre, mientras que el acumulado de 2026 alcanzó los u$s15.820 millones. La autoridad monetaria extendió, además, a 19 jornadas consecutivas su racha compradora.

Esta continuidad contribuyó a sostener las reservas internacionales brutas por encima de los u$s50.000 millones , luego de que el stock aumentara u$s37 millones y cerrara en u$s50.203 millones. La mejora se produjo a pesar de movimientos de valuación dispares, con un avance marginal del oro de 0,07%, aunque su impacto estimado sobre las reservas fue negativo en u$s5 millones.

Por su parte, el índice dólar avanzó 0,20% y estuvo acompañado por una depreciación del euro de 0,21%, de la libra de 0,18% y del yen de 0,04%, mientras que el yuan se apreció 0,06%. Estos movimientos pudieron incidir en la valuación de las tenencias internacionales, aunque su contribución efectiva depende de la composición de los activos y de otros flujos financieros.

El mayorista cerró con seis subas consecutivas y los futuros acompañaron

Mientras las compras oficiales perdieron intensidad, el dólar mayorista volvió a subir y cerró en $1.529,50, un peso con cincuenta centavos por encima del jueves. Así, completó seis ruedas consecutivas en alza y acumuló un incremento semanal de $11,50, muy superior al avance de apenas un peso registrado durante la semana anterior.

La jornada comenzó con una demanda firme que llevó la cotización hasta un máximo de $1.530, aunque el ingreso de oferta genuina a media mañana permitió una corrección hasta $1.526,50. Posteriormente, una recuperación moderada de los pedidos de compra acomodó el cierre cerca de los máximos iniciales. En ese recorrido, el mercado volvió a mostrar que, si bien la oferta continúa presente, la demanda de cobertura mantiene presión sobre los precios.

La tendencia también alcanzó a los dólares financieros. El MEP avanzó 0,80%, hasta $1.562,27, mientras que el contado con liquidación subió 1%, a $1.648,62. Por su parte, el blue ganó 0,32% y cerró en $1.560. Con esos valores, la brecha entre el paralelo y el mayorista quedó en 1,99%, mientras que la diferencia entre el CCL y el MEP se ubicó en 5,53%.

En el mercado de futuros, donde se negociaron u$s829 millones, la curva registró una suba promedio de 0,06%, con avances de 0,10% para octubre, 0,13% para noviembre y 0,12% para diciembre. Aunque algunos vencimientos de 2027 operaron en baja, los contratos más cercanos acompañaron la recuperación del dólar oficial. Las tasas implícitas quedaron en 1,56% mensual para octubre y 1,73% para noviembre.

En paralelo, las tasas en pesos mostraron movimientos contrapuestos. La TAMAR subió de 24,38% a 24,50%, mientras que la BADLAR bajó de 23,25% a 22,94%. Pese a estas variaciones, los rendimientos en moneda local siguieron ofreciendo un diferencial positivo frente a la depreciación implícita de corto plazo.

De esta manera, la penúltima semana de octubre cerró con una mayor demanda de cobertura que elevó las cotizaciones, aunque sin interrumpir las compras oficiales. El comportamiento del mayorista y los futuros durante las próximas ruedas será determinante para evaluar si esa presión se intensifica con los vencimientos de fin de mes o si la oferta de divisas vuelve a moderar el avance del dólar.