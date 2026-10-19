El BCRA desaceleró las compras, pero ya acumuló u$s1.000 millones en octubre

La autoridad monetaria sumó otros u$s18 millones y extendió su racha compradora, aunque las reservas retrocedieron a u$s50.152 millones. La demanda de cobertura impulsó al mayorista hasta $1.524,50, mientras los futuros acompañaron la suba y las tasas en pesos volvieron a aumentar.

El BCRA alcanzó los u$s1.000 millones en compras durante octubre, aunque las reservas retrocedieron y el dólar mayorista registró su mayor suba desde comienzos de mes.

El Banco Central (BCRA) alcanzó este lunes 19 de octubre los u$s1.000 millones de compras acumuladas en el mes , en un mercado donde la demanda de cobertura comenzó a ganar terreno frente a la oferta de divisas. La entidad adquirió apenas u$s18 millones durante la jornada y extendió a 15 ruedas consecutivas su racha compradora, aunque la intervención resultó sensiblemente menor a la de los días anteriores.

La recuperación de la demanda de dólares también se reflejó en una menor capacidad de compra del Banco Central. En una rueda en la que se negociaron alrededor de u$s605 millones, la autoridad monetaria adquirió apenas el 3% del volumen operado , muy por debajo del 11% del viernes y del 36% registrado el jueves anterior. La diferencia muestra cómo el mayor interés por la cobertura cambiaria redujo el excedente de divisas disponible para la intervención oficial , después de varias jornadas en las que la oferta había permitido acumular reservas sin ejercer presión sobre el tipo de cambio.

Sin embargo, la desaceleración de este lunes todavía no modificó el balance favorable de octubre . Con compras acumuladas por u$s1.000 millones, el BCRA mantiene un promedio diario de u$s83 millones, casi cuatro veces los u$s22 millones de septiembre y más del doble de los u$s38 millones de agosto . De esta manera, las adquisiciones en lo que va de 2026 alcanzaron los u$s15.568 millones , aunque el menor saldo de la última rueda plantea el interrogante sobre cuánto de ese ritmo podrá sostenerse si continúa recuperándose la demanda privada.

Por otra parte, la acumulación de divisas en el mercado oficial no se tradujo en una mejora de las reservas internacionales brutas , que retrocedieron u$s84 millones y cerraron en u$s50.152 millones. En esta ocasión, las cotizaciones internacionales jugaron en contra de la valuación de los activos del BCRA . El oro cayó 0,05%, con un impacto negativo estimado en u$s70 millones, mientras que el índice dólar avanzó 0,15%, en una jornada en la que el fortalecimiento de la moneda estadounidense también redujo el valor en dólares de otras divisas que integran las reservas.

El fortalecimiento de la moneda estadounidense también se reflejó en la depreciación del euro y la libra, que cedieron 0,25% y 0,18%, respectivamente, y del yen, que retrocedió 0,34%. En contraste, el yuan se apreció 0,08%. Estos movimientos pudieron afectar la valuación de las tenencias internacionales, aunque no explican por sí solos la totalidad de la variación de las reservas.

El mayorista anotó su mayor suba desde comienzos de octubre

La recuperación de la demanda también se trasladó al tipo de cambio. El dólar mayorista subió $6,50 y cerró en $1.524,50, su mayor avance diario desde el 1 de octubre. De esta manera, recuperó el terreno perdido durante las ruedas anteriores y volvió a los niveles de comienzos del mes.

La jornada comenzó con una oferta de divisas suficiente para contener parcialmente los precios, pero la presión compradora fue ganando intensidad. Luego de tocar un mínimo de $1.520 en las primeras operaciones, el mayorista avanzó de manera gradual hasta alcanzar un máximo de $1.525 durante el último tramo. Finalmente, una leve corrección lo dejó en $1.524,50 al cierre.

El movimiento estuvo acompañado por un volumen de u$s605,2 millones en contado y u$s902 millones en futuros, donde también se registró una mayor demanda de cobertura. En ese contexto, la cotización oficial minorista avanzó 0,41%, hasta $1.541,09, mientras que el MEP subió 0,30%, a $1.540,80, y el contado con liquidación aumentó 0,70%, hasta $1.623,98. El blue, por su parte, ganó 0,32% y cerró en $1.560.

La recuperación también alcanzó a los contratos de dólar futuro, cuya curva avanzó 0,15% en promedio. Octubre subió 0,20%, noviembre 0,22% y diciembre 0,19%, mientras que los vencimientos posteriores mostraron movimientos mixtos. Las tasas implícitas quedaron en 1,72% mensual para octubre y 1,78% para noviembre, equivalentes a 20,68% y 21,38% anualizado.

Al mismo tiempo, las tasas en pesos volvieron a subir. La TAMAR pasó de 24,50% a 24,63%, mientras que la BADLAR avanzó de 23,13% a 23,63%. Aunque el rendimiento de las colocaciones en moneda local continúa superando la depreciación implícita de corto plazo, la reacción del mayorista y los futuros mostró una recuperación del interés por la cobertura cambiaria.

Qué implica el regreso de la demanda para las próximas semanas

La jornada modificó parcialmente el panorama que había dominado la primera mitad de octubre. Hasta el viernes, la oferta de divisas había permitido al BCRA acelerar las compras mientras el mayorista se mantenía prácticamente estable. Sin embargo, el repunte de la demanda redujo el margen de intervención oficial y provocó una corrección cambiaria, pese a que el mercado todavía conserva una brecha relativamente baja.

Una de las explicaciones posibles se encuentra en el calendario financiero de la segunda quincena. El cierre de posiciones abiertas y los vencimientos de contratos de dólar futuro previstos para fines de octubre pueden incrementar la demanda de cobertura, como ocurrió durante los últimos meses. No obstante, el movimiento de este lunes todavía puede interpretarse como una corrección posterior a varias semanas de bajas, sin que por sí solo confirme un cambio sostenido de tendencia.

La evolución dependerá de si los ingresos de divisas mantienen el ritmo de las últimas semanas. El sector energético, las liquidaciones agropecuarias y las colocaciones de deuda corporativa y provincial continúan siendo fuentes potenciales de oferta, mientras el BCRA estima que todavía quedan alrededor de u$s4.600 millones por liquidar durante los próximos meses.

En contrapartida, las importaciones, el giro de dividendos y la formación de activos externos seguirán absorbiendo parte de esos recursos. A su vez, las necesidades de dólares del Tesoro y los pagos de deuda pueden condicionar la acumulación efectiva de reservas, incluso si las compras del Central permanecen en terreno positivo.

Por eso, la relación entre tasas en pesos y depreciación esperada vuelve a ocupar un lugar relevante. Mientras los rendimientos locales continúen compensando el riesgo cambiario, las posiciones en pesos conservarán atractivo relativo. Sin embargo, si la demanda de cobertura se intensifica y los futuros comienzan a descontar una depreciación mayor, el excedente disponible para el BCRA podría reducirse.

El principal indicador de las próximas ruedas será si el Central logra sostener las compras mientras el mayorista encuentra un nuevo nivel de equilibrio, o si la mayor demanda privada continúa absorbiendo los dólares que hasta ahora alimentaron la acumulación oficial.