El dólar mayorista abre en $1.520 y el BCRA busca acelerar la compra de reservas

El mercado cambiario inicia una nueva semana y el mayorista abre en $1.520. La autoridad monetaria acumuló compras por u$s642 millones en las últimas cuatro ruedas.

El dólar comienza este lunes 19 de octubre una nueva semana de operaciones , y en ese contexto el dólar mayorista abre en $1.520. El mercado estará atento a la evolución de la demanda de divisas, el comportamiento de los dólares financieros y la capacidad del Banco Central (BCRA) para sostener el ritmo de compras registrado durante las últimas jornadas.

El lunes, el dólar mayorista abre con una leve suba y se ubica en $1.520 , mientras que el dólar oficial minorista opera en $1.535 para la venta en las pantallas del Banco Nación. Por su parte, el dólar blue se mantiene en $1.555, con una brecha de apenas 2,4% respecto del tipo de cambio mayorista.

En ese marco, dentro de los financieros, el CCL avanza hasta los $1.622,13 mientras que el MEP se ubica en $1.537,19. En cuanto al dólar futuro , todos los plazos registran avances. Así, el tipo de cambio mayorista se ubica para fin de año en $1.590,5.

La jornada del viernes también dejó un dato relevante para las expectativas cambiarias: el Banco Central volvió a cerrar con un saldo comprador, pese al incremento registrado en la cotización mayorista. La entidad adquirió u$s68 millones y completó su mejor semana de compras desde mediados de julio.

En total, la autoridad monetaria sumó u$s642 millones durante las últimas cuatro ruedas , en un contexto de mayor disponibilidad de moneda extranjera. De esta manera, las compras acumuladas en octubre alcanzaron los u$s983 millones, una cifra que representa una recuperación respecto de septiembre, cuando el organismo había adquirido apenas u$s473 millones.

La evolución de estos flujos será uno de los principales factores que observarán los operadores durante la semana. Una oferta sostenida de divisas contribuye a moderar las presiones cambiarias.

A cuánto cotiza el dólar este lunes 19 de octubre Depositphotos

Las reservas del Banco Central superaron los u$s50.000 millones

En paralelo con la estabilidad relativa del mercado cambiario, el Banco Central continúa avanzando en la acumulación de reservas internacionales. Según los últimos datos disponibles al cierre del viernes, las reservas internacionales brutas alcanzaron los u$s50.236 millones, luego de registrar un incremento diario de u$s196 millones. El resultado estuvo favorecido por las compras de divisas y por factores de valuación, entre ellos, la mejora en la cotización internacional del oro.

Desde enero de 2026, cuando comenzó la cuarta fase del programa monetario, la autoridad monetaria acumuló compras por u$s15.551 millones. Este monto supera en más del 50% el objetivo anual de u$s10.000 millones previsto en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El equipo económico mantiene la aspiración de alcanzar los u$s20.000 millones en compras acumuladas, aunque la posibilidad de cumplir esa meta dependerá de la continuidad del ingreso de dólares durante los próximos meses.

No obstante, las compras del Banco Central no se trasladan íntegramente al stock de reservas, debido a que parte de los recursos también se utiliza para afrontar compromisos financieros y otras operaciones.

Agro y energía: los sectores que sostienen la oferta de dólares

Uno de los principales factores detrás de la mayor disponibilidad de divisas es el ingreso de dólares provenientes del complejo agroexportador y de las exportaciones energéticas.

Según un informe del área de Research de Banco Comafi, el sector agroexportador liquidó u$s22.276 millones entre enero y septiembre, un 20% más que en 2024. Los analistas estimaron que podrían ingresar otros u$s6.500 millones durante el último trimestre, tomando como referencia el comportamiento de años anteriores.

Sin embargo, advirtieron que el ritmo de liquidación podría modificarse en función de las expectativas de los productores. Una eventual reducción transitoria de las retenciones podría incentivar la postergación de ventas y concentrar el ingreso de dólares en determinados períodos.

A su vez, el sector energético continúa ganando protagonismo por el crecimiento de las exportaciones de petróleo y gas provenientes de Vaca Muerta. Las perspectivas de mayores niveles de producción, junto con el desarrollo de proyectos de infraestructura, representan una fuente adicional de divisas para la economía argentina.

También contribuyeron a ampliar la oferta de moneda extranjera las emisiones de deuda de provincias y compañías argentinas en los mercados internacionales, que superaron los u$s20.000 millones desde las elecciones legislativas de medio término, según estimaciones oficiales.

De cara a los próximos meses, los inversores también seguirán de cerca las expectativas electorales de 2027, la evolución de la demanda de cobertura y la capacidad del Gobierno para fortalecer las reservas sin generar nuevas tensiones sobre el tipo de cambio.