El dólar blue escaló otros $10 y alcanzó su máximo histórico nominal + Agregar ámbito en









El paralelo avanzó $10 y cerró en $1.570 para la venta, mientras el mayorista terminó en $1.525. La distancia entre ambas cotizaciones volvió a ampliarse en una rueda con mayor demanda de cobertura.

El blue volvió a la zona de máximos mientras el oficial avanzó con menor intensidad.

El dólar blue volvió a avanzar este martes 20 de octubre y cerró en $1.570 para la venta, con una suba de $10 que lo llevó nuevamente a máximos nominales. En paralelo, el dólar mayorista extendió su recuperación, aunque con un incremento mucho más moderado de 50 centavos hasta $1.525, después del salto de la rueda anterior.

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De esta manera, la brecha entre ambas cotizaciones volvió a ampliarse hasta casi 3%, reflejando una mayor presión en el mercado informal que en el oficial. La dinámica también apareció en otros segmentos: el CCL se ubicó alrededor de $1.630 y llevó su distancia frente al mayorista a casi 7%, el nivel más elevado en más de dos meses, mientras el MEP permaneció bastante más cerca del oficial.

El movimiento de las últimas ruedas parece estar asociado a una recomposición de la demanda de cobertura, más que a un deterioro abrupto de la oferta de dólares. Por un lado, este martes se realizó la conversión de la LELINK D30O6, que vence a fin de octubre, por instrumentos dólar linked con vencimientos posteriores, una operación que volvió a concentrar la atención sobre las posiciones atadas al tipo de cambio y coincidió con una mayor actividad reciente en esos títulos. Al mismo tiempo, el riesgo país volvió a tensionarse y el CCL se despegó del resto de las cotizaciones, dos señales compatibles con una mayor búsqueda de cobertura financiera.

Del lado de la oferta, el BCRA todavía acumula fuertes compras en octubre, después de adquirir u$s642 millones en cuatro ruedas la semana pasada, aunque el lunes redujo su intervención a apenas u$s18 millones. Así, por ahora el mercado oficial continúa encontrando dólares suficientes para contener el mayorista, pero la mayor demanda de cobertura está apareciendo con más claridad en el blue, el CCL y los instrumentos dólar linked, lo que ayuda a explicar por qué el paralelo volvió a máximos aun con un oficial que avanza de manera mucho más gradual.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 20 de octubre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.525 para la venta.