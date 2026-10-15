El dólar blue cerró este jueves 15 de octubre a $1.525 para la compra y $1.545 para la venta, con una baja de $5 o 0,32%, y volvió a ceder después de tres ruedas consecutivas sin retrocesos. En tanto, el dólar mayorista permaneció sin cambios en $1.513, luego de tocar un máximo de $1.515,50 durante el comienzo de la jornada.
El dólar blue volvió a ceder después de tres ruedas sin retrocesos
El paralelo cedió $5 hasta $1.545 para la venta, mientras el oficial se mantuvo estable en $1.513. La jornada volvió a mostrar una oferta de divisas holgada, con fuertes compras del BCRA y expectativas cambiarias contenidas.
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De esta manera, la brecha entre ambas cotizaciones se redujo hasta 2,12%, mientras el MEP y el CCL también operaron con leves bajas, en una rueda que volvió a mostrar escasa presión sobre los distintos segmentos cambiarios.
A su vez, la estabilidad del mayorista coincidió con una oferta de divisas particularmente holgada, que permitió al BCRA comprar u$s182 millones, su segunda mayor adquisición de octubre y cerca del 36% de los u$s510,7 millones negociados en contado. Así, el Central acumuló u$s914 millones en el mes, mientras las reservas brutas aumentaron u$s318 millones y volvieron a superar los u$s50.000 millones, favorecidas también por la suba del oro y la apreciación de otras monedas frente al dólar.
Al mismo tiempo, los futuros retrocedieron en promedio y dejaron una depreciación implícita cercana al 1,7% mensual para octubre y noviembre, sin mostrar una aceleración de las expectativas cambiarias. En efecto, la combinación de una oferta suficiente para abastecer la demanda privada y permitir fuertes compras oficiales, junto con expectativas de depreciación todavía moderadas, sigue limitando por ahora la presión sobre el blue.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 15 de octubre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.513 para la venta.
Valor del CCL hoy, jueves 15 de octubre
El dólar CCL opera a $1.615,02 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.6%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 15 de octubre
El dólar MEP opera a $1.532,15 y la brecha con el dólar oficial es de 1.4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 15 de octubre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.989.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 15 de octubre
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.618,33.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 15 de octubre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s82.435, según Binance.
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