El dólar blue volvió a ceder después de tres ruedas sin retrocesos + Agregar ámbito en









El paralelo cedió $5 hasta $1.545 para la venta, mientras el oficial se mantuvo estable en $1.513. La jornada volvió a mostrar una oferta de divisas holgada, con fuertes compras del BCRA y expectativas cambiarias contenidas.

El blue cerró en $1.545 y volvió a achicar la distancia frente al mayorista. Depositphotos

El dólar blue cerró este jueves 15 de octubre a $1.525 para la compra y $1.545 para la venta, con una baja de $5 o 0,32%, y volvió a ceder después de tres ruedas consecutivas sin retrocesos. En tanto, el dólar mayorista permaneció sin cambios en $1.513, luego de tocar un máximo de $1.515,50 durante el comienzo de la jornada.

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De esta manera, la brecha entre ambas cotizaciones se redujo hasta 2,12%, mientras el MEP y el CCL también operaron con leves bajas, en una rueda que volvió a mostrar escasa presión sobre los distintos segmentos cambiarios.

A su vez, la estabilidad del mayorista coincidió con una oferta de divisas particularmente holgada, que permitió al BCRA comprar u$s182 millones, su segunda mayor adquisición de octubre y cerca del 36% de los u$s510,7 millones negociados en contado. Así, el Central acumuló u$s914 millones en el mes, mientras las reservas brutas aumentaron u$s318 millones y volvieron a superar los u$s50.000 millones, favorecidas también por la suba del oro y la apreciación de otras monedas frente al dólar.

Al mismo tiempo, los futuros retrocedieron en promedio y dejaron una depreciación implícita cercana al 1,7% mensual para octubre y noviembre, sin mostrar una aceleración de las expectativas cambiarias. En efecto, la combinación de una oferta suficiente para abastecer la demanda privada y permitir fuertes compras oficiales, junto con expectativas de depreciación todavía moderadas, sigue limitando por ahora la presión sobre el blue.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 15 de octubre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.513 para la venta.