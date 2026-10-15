El dólar extiende la calma y los economistas anticipan a cuánto llegará en diciembre

El dólar mayorista se mantiene estable y cotiza en torno a los $1.513, mientras las consultoras ajustan sus previsiones para el cierre de 2026. Los analistas que estuvieron más cerca del valor del año pasado estiman que la divisa podría ubicarse entre $1.600 y $1.720 en diciembre.

El dólar oficial mantiene una relativa estabilidad en el mercado cambiario , luego de acumular dos semanas consecutivas de bajas. En la última jornada, el tipo de cambio mayorista avanzó apenas 50 centavos y cerró en $1.513 , mientras que el dólar blue se sostuvo en $1.550 para la venta.

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En este escenario, marcado por una menor presión cambiaria y una actividad económica que todavía no logra recuperarse, las proyecciones sobre el precio del dólar para fin de año vuelven a concentrar la atención del mercado .

Según el último informe de FocusEconomics, correspondiente a octubre y elaborado a partir de las estimaciones de 46 economistas nacionales e internacionales, el consenso ubica al dólar mayorista en $1.642 para diciembre de 2026 . Sin embargo, entre las consultoras que mejor anticiparon la cotización del año pasado existen diferencias importantes.

Entre los economistas que lograron aproximarse con mayor precisión al valor del dólar mayorista al cierre de 2025 aparece MAPFRE Economics, que también se había destacado por sus pronósticos de 2024.

La firma proyecta que el dólar mayorista finalizará 2026 en $1.658 , lo que representa un incremento del 14% respecto de los $1.455 registrados al cierre del año pasado. Esta estimación se ubica cerca del promedio de FocusEconomics, que prevé una cotización de $1.642 para diciembre.

No obstante, el aumento proyectado para el tipo de cambio resulta considerablemente inferior a la inflación anual del 32,4% que anticipan los analistas relevados por FocusEconomics. De cumplirse ambas previsiones, el dólar registraría una apreciación real frente al peso argentino, lo que profundizaría el debate sobre el atraso cambiario.

Por su parte, las estimaciones de otros bancos y consultoras que estuvieron entre los más precisos en 2025 muestran una mayor dispersión:

Invecq Consulting: $1.720.

Oxford Economics: $1.658.

Credicorp Capital: $1.640.

BBVA Research: $1.630.

Itaú Unibanco: $1.600.

De esta manera, la diferencia entre las previsiones más altas y más bajas alcanza los $120, lo que refleja las distintas expectativas sobre la evolución del mercado cambiario durante los últimos meses del año.

Los analistas prevén que la estabilidad cambiaria se va a mantener hasta fin de año freepik.es

Dólar hoy: cómo cerraron las cotizaciones en el mercado

En la última rueda, correspondiente al miércoles 14 de octubre, el dólar mayorista avanzó hasta los $1.513, aunque no logró recuperar la caída acumulada durante la semana.

El tipo de cambio oficial registra una baja de $4 en las primeras dos jornadas hábiles, tras dos semanas consecutivas de retrocesos.

Por su parte, el dólar minorista se mantuvo en $1.535 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue cerró sin modificaciones en $1.550 y acumuló tres ruedas consecutivas sin bajas.

En el segmento financiero, el dólar MEP finalizó en $1.534,88, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.610,90.

En paralelo, el mercado de futuros mantiene expectativas de movimientos acotados en el corto plazo. Los contratos negociados proyectan un dólar mayorista de $1.526 para fines de octubre y de $1.582,50 para diciembre, por debajo del consenso de las consultoras relevadas por FocusEconomics.

El techo de la banda cambiaria se acercará a $2.000 en noviembre

Tras conocerse la inflación de septiembre, que alcanzó el 1,93% mensual, se establecieron los nuevos valores de referencia para noviembre, dado que el esquema contempla un ajuste en función del índice de precios con dos meses de rezago.

De acuerdo con los valores previstos, el techo de la banda llegará a $1.950,97 al cierre de octubre y a $1.989,12 el último día hábil de noviembre.

La actualización se realiza de manera gradual y diaria, sin saltos al comienzo de cada mes. Dentro de esos límites, el dólar oficial puede fluctuar sin que el Banco Central esté obligado a intervenir.