Deuda: el Tesoro busca renovar $8,6 billones sin bonos más allá de las elecciones y tampoco ofrecerá el Bonar 2029

El Tesoro volvió a dejar afuera los Bonares para evitar convalidar tasas superiores al 10%. En el mercado, la demanda se concentra en los títulos dólar linked.

El Ministerio de Economía buscará renovar vencimientos por $8,6 billones con títulos que vencerán antes de las elecciones de 2027.

El Ministerio de Economía dio a conocer este jueves el menú de bonos que pondrá a disposición del mercado el próximo lunes 28 de septiembre para renovar vencimientos por unos $8,6 billones . En la lista figuran dos opciones de letras dólar linked con vencimiento al 30 de octubre y noviembre próximos , que deberían contar con la mayor demanda del mercado.

En la medida de lo que podría esperar el mercado, el Tesoro solo incluyó títulos de corto y mediano plazo , todos antes de las elecciones.

Al 30 de julio de 2027 (TML27)

CER:

Al 31 de mayo de 2027 (TZXY7)

Dólar Linked:

Al 30 de octubre de 2026 (D30O6)

Al 30 de noviembre de 2026 (D30N6)

La convocatoria llega después del canje de letras dólar linked, con el que el Tesoro buscó aliviar las presiones que se repetían mensualmente sobre estos instrumentos, y de la implementación de una nueva normativa del BCRA que será clave para las próximas licitaciones. Esa operación tuvo un nivel de aceptación del 75% y pudo "limpiar" unos $5 billones que vencían a fin de mes.

De paso, el canje permitirá acotar la volatilidad del tipo de cambio que tiende a subir en las jornadas previas a los vencimientos.

Nuevamente, el llamado no contempla opciones hard dollar. En el mercado se entiende que, de incluirlas, tendrían que aceptar tasas arriba del 10%.

Si bien la situación del mercado internacional no impacta de manera directa, la caída del precio de los bonos globales presiona sobre el valor de sus paralelos de legislación local y las tasas de interés.

A todo esto, los últimos datos de la economía real de julio fueron decepcionantes, con una baja del orden del 3% en el primer semestre. Eso, en sí, genera dudas en los operadores sobre cómo podría llegar el gobierno de Javier Milei a las elecciones del año entrante. Por esa razón, el gobierno está dejando de incluir letras y bonos que superen el horizonte de octubre 2027, para evitar pagar una tasa mucho más elevada de la que se podía suponer hace dos meses.

En cuanto al rollover de deuda, en el mercado se mantiene la expectativa de que el Palacio de Hacienda no va a tener mayores problemas para alcanzar niveles del orden del 100%. Esto es porque el Banco Central amplió el menú de bonos que los bancos pueden tener en cartera en función de sus cupos autorizados. Hasta ahora solo se podían tener Lecaps, pero ahora podrán sumar lelinks, CER y duales, lo que anticipa una mayor demanda de instrumentos en moneda local.

Sebastián Gomeza, analista de Research de Adcap Grupo Financiero, señaló: "El monto de vencimientos no nos resulta desafiante, dado que se encuentra en línea con las últimas diez licitaciones, cuyos vencimientos promediaron alrededor de $8,8 billones, y apenas por encima de los $8,1 billones de la última licitación. En esa oportunidad, el Tesoro logró rollear la totalidad de los vencimientos y, además, dejó afuera ofertas por casi $6 billones".

Gomeza indicó que "en el menú se incluyen únicamente reaperturas y, al igual que en las últimas tres licitaciones, todos los instrumentos vencen antes de 2028. Se incluye una LECAP con vencimiento en enero de 2027, un BONCER a mayo de 2027, un TAMAR a julio de 2027 y dos instrumentos dollar-linked con vencimientos en octubre y noviembre".

"Si vuelve a observarse un nivel de demanda holgado como el de la licitación pasada, esperamos que el Tesoro mantenga una estrategia similar, buscando un rollover en torno al 100% sin necesidad de convalidar premios significativos y, de ser necesario, dejando ofertas afuera para evitar alterar los niveles de liquidez", explicó.