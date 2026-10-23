El gurú de Wall Street Jim Cramer reveló cinco lecciones que aprendió de Goldman Sachs para invertir mejor

El ejecutivo de Wall Street aprendió la importancia de distinguir entre una operación táctica y una inversión de largo plazo.

El ejecutivo de Wall Street aprendió la importancia de distinguir entre una operación táctica y una inversión de largo plazo.

Jim Cramer , el famoso conductor financiero de Wall Street , incorporó durante su paso por Goldman Sachs varios principios que marcaron su forma de invertir. En uno de sus episodios de Mad Money, el programa de CNBC, reveló cuáles fueron las principales lecciones .

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“Desde mis inicios en Goldman Sachs, aprendí los principios básicos de la inversión, buscando ideas sólidas para construir una cartera diversificada que genere riqueza a largo plazo de una manera que se adapte al cliente”, recordó Cramer.

En concreto, estas son las cinco lecciones que el analista extrajo de esa experiencia profesional:

Durante su etapa en Goldman Sachs, Cramer gestionaba cuentas no discrecionales, por lo que necesitaba la aprobación de sus clientes antes de ejecutar operaciones con sus fondos. Esa responsabilidad le permitió comprender que una estrategia de inversión debe responder a las necesidades y los objetivos de cada persona .

No todos los inversores tienen la misma capacidad para asumir riesgos ni el mismo horizonte temporal. Mientras algunos pueden tolerar fuertes fluctuaciones a cambio de mayores rendimientos potenciales, otros priorizan la preservación del capital y buscan alternativas más conservadoras.

2. Diversificar la cartera para reducir los riesgos

La diversificación fue otra de las enseñanzas centrales de Cramer. En sus primeros años en Goldman Sachs, tanto él como varios de sus clientes mostraban un marcado interés por las inversiones vinculadas al petróleo.

No obstante, cuando el precio de la materia prima se desplomó, quienes tenían carteras demasiado concentradas en ese sector sufrieron pérdidas significativas.

La experiencia dejó una conclusión clara: apostar demasiado por un solo activo o sector puede exponer una cartera a pérdidas importantes. Distribuir las inversiones entre distintas empresas, industrias y clases de activos ayuda a reducir la dependencia de un único factor de riesgo, aunque no elimina la posibilidad de sufrir pérdidas.

El ejecutivo de Wall Street aprendió la importancia de distinguir entre una operación táctica y una inversión de largo plazo.

3. No confundir una operación con una inversión

Cramer también aprendió la importancia de distinguir entre una operación táctica y una inversión de largo plazo. Aunque ambas implican comprar y vender activos, responden a objetivos y horizontes temporales diferentes.

El analista de Wall Street sostiene que los inversores no deberían aferrarse a una acción que pierde valor simplemente para justificar una decisión equivocada. Al mismo tiempo, cuando una inversión demuestra ser acertada y mantiene sus fundamentos, conviene evitar venderla prematuramente por impaciencia.

4. Comprender y explicar la tesis de inversión

En Goldman Sachs, Cramer entendió que no basta con identificar una acción que parece atractiva: también es necesario explicar con claridad por qué merece una inversión.

Articular una tesis permite ordenar los argumentos, evaluar los riesgos y establecer qué condiciones justificarían comprar, mantener o vender un activo. Además, obliga a examinar si la decisión se apoya en fundamentos concretos o en expectativas difíciles de sostener.

5. Aprender de los inversores y no subestimar al mercado

Para el famoso presentador de Wall Street, la experiencia más valiosa no provino exclusivamente de sus superiores o colegas, sino también de las personas cuyos fondos administraba.

“¿Pero saben de quién aprendí realmente? De mis clientes, principalmente personas adineradas de todos los ámbitos de la vida”, señaló.

A partir de esa interacción, el experto llegó a una conclusión que, según afirmó, muchos profesionales todavía no comprenden: “Las personas pueden superar al mercado con bastante frecuencia, y de hecho lo hacen”.

La observación destaca que los inversores individuales también pueden identificar oportunidades y obtener buenos resultados. Sin embargo, hacerlo de manera consistente exige preparación, disciplina y una estrategia acorde con los objetivos personales.