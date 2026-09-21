El gurú de Wall Street Jim Cramer reveló cómo invertir ante la suba de tasas de la "nueva Fed"

El reconocido inversor de Wall Street sostuvo que la historia puede ofrecer algunas pistas sobre el comportamiento de las acciones.

El reconocido inversor de Wall Street sostuvo que la historia puede ofrecer algunas pistas sobre el comportamiento de las acciones.

La Reserva Federal de EEUU inició una nueva etapa para Wall Street luego de subir su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos, hasta un rango de entre 3,75% y 4%. Se trató del primer incremento en tres años y reavivó el debate entre los inversores sobre cómo posicionarse frente a un eventual ciclo prolongado de endurecimiento monetario.

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En este contexto, el reconocido inversor y conductor de CNBC Jim Cramer sostuvo que la historia puede ofrecer algunas pistas sobre el comportamiento de las acciones durante estos períodos . Sin embargo, remarcó que una suba de tasas no implica necesariamente abandonar el mercado bursátil.

"Si la historia sirve de guía, estas subas de tasas podrían acompañarnos durante un tiempo", afirmó Cramer. Al mismo tiempo, agregó que, aunque este escenario "tiende a ser una mala noticia para el mercado de acciones en el corto plazo, todo lo que nos ayude a derrotar a la inflación es una buena noticia para el largo plazo".

Cramer citó un análisis de Jim Reid, responsable de investigación macroeconómica de Deutsche Bank, según el cual los últimos 14 ciclos de subas de tasas tuvieron una duración promedio de 22 meses y una mediana de 15 meses.

Las recesiones, en cambio, suelen aparecer bastante después: desde el primer incremento de tasas hasta la siguiente contracción económica transcurrieron, en promedio, 42 meses. En algunos casos, incluso, la recesión nunca llegó a materializarse.

Para Cramer, esto significa que los inversores no deberían interpretar la primera suba como una señal para salir masivamente de las acciones. El foco debería estar puesto en la selectividad y en los cambios de liderazgo entre sectores que suelen producirse durante el ciclo.

El reconocido inversor de Wall Street sostuvo que la historia puede ofrecer algunas pistas sobre el comportamiento de las acciones.

El ciclo más reciente ofrece un ejemplo. Cuando la Fed comenzó a subir las tasas en marzo de 2022, sectores defensivos como servicios públicos, consumo básico y salud resistieron relativamente bien durante los primeros seis meses, mientras que tecnología se ubicó entre los segmentos más castigados.

Sin embargo, el liderazgo cambió con el tiempo. Durante todo el ciclo de endurecimiento, que se extendió hasta julio de 2023, las acciones tecnológicas pasaron de estar entre las más rezagadas a ubicarse entre las de mejor desempeño, impulsadas especialmente por las denominadas Siete Magníficas.

"Incluso si querés evitar la tecnología después del comienzo de un ciclo de subas de tasas, no mantengas una postura demasiado negativa sobre el sector durante demasiado tiempo, porque tiende a recuperarse", advirtió Cramer.

Operando con cautela

El período 2015-2018 mostró una dinámica similar. Tras la primera suba de tasas en diciembre de 2015, servicios públicos, consumo básico y real estate tuvieron inicialmente un mejor desempeño relativo. Sin embargo, al analizar el ciclo completo, tecnología terminó liderando.

Cramer también destacó que cada ciclo monetario presenta características propias. En el escenario actual, el petróleo en niveles de tres dígitos, como consecuencia del conflicto en Medio Oriente, agrega presión sobre la inflación y podría condicionar las próximas decisiones de la Fed.

Su conclusión para los inversores fue mantener cautela, pero sin asumir que todo el mercado tendrá un mal desempeño mientras duren las subas de tasas.

"Si comprás acciones cuando la Fed está endureciendo su política, significa que estás intentando ir contra la Fed, y normalmente esa es una buena manera de perder dinero, a menos que seas selectivo con lo que comprás", sostuvo Cramer.

Así, el escenario de la denominada "nueva Fed" plantea un mercado en el que, según Cramer, el desafío no pasa necesariamente por abandonar las acciones, sino por identificar qué sectores pueden adaptarse mejor a las distintas etapas del ciclo de tasas.

“Si quieren comprar, háganlo lo más cerca posible de la reunión y compren más inmediatamente después”, dijo Cramer. “De esa manera, participarán en la recuperación posterior al evento”, concluyó.