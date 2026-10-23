El petróleo se dispara hasta los u$s115 y hace caer a Wall Street en el cierre de la semana

La caída en el sector de la inteligencia artificial se fue atenuando, lo que brindó un respiro a los inversionistas bursátiles de todo el mundo en la última sesión de una semana volátil, aunque las nuevas subidas en los precios del petróleo mantuvieron un clima de cautela.

La próxima semana será crucial para las inversores en EEUU.

Los principales índices de Wall Street operan con heterogeneidad este viernes, luego de la volatilidad de los últimos días . Si bien el barril de petróleo escaló a su nivel más alto desde finales de abril, el optimismo en el sector tecnológico se renovó parcialmente , de cara a una nueva batería de datos la próxima semana.

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Tras los ataques reivindicados por los hutíes contra objetivos de Arabia Saudita , el temor a nuevas interrupciones del abastecimiento mantiene la presión compradora sobre el petróleo en un contexto de creciente tensión regional.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 2,5% hasta u$s116 el barril, su nivel más elevado desde el 29 de abril, mientras que el crudo estadounidense WTI avanza un 3%, hasta los u$s102,4 el barril.

Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU — el termómetro de la economía global — se ubica en torno al 4,9%, una desaceleración respecto a los fuertes incrementos de las últimas semanas, que los llevaron al 5,3%, su récord de las últimas décadas.

En Europa, el Euro Stoxx cae 0,78%. A nivel local, el DAX alemán baja 1,05% y el CAC francés retrocede 0,89%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido baja 0,61%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,69%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,89%. Mientras, el Kospi surcoreano aumentó 0,30% y el Nikkei 225 japonés cayó 0,25%.

Los inversores también tienen la vista puesta en las elecciones legislativas de Estados Unidos. Depositphotos

Wall Street y las claves de la próxima semana

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,44%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,18%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 1,05% a la baja.

En la última rueda de la semana, los principales índices de Wall Street tienen movimientos contrapuestos: el Nasdaq cae 0,69%, el S&P 500 retrocede 0,39%, mientras que el Dow Jones aumenta 0,6%.

La próxima semana será crucial para las inversores: Alphabet, Microsoft y Amazon encabezan los informes de ganancias corporativas, liderados por las principales empresas de IA, y la reunión de la Reserva Federal (Fed) entre el martes y miércoles plantean pruebas críticas para una recuperación de un mercado que tambaleó esta semana.

Los inversores también tienen la vista puesta en las elecciones legislativas de Estados Unidos del 3 de noviembre, con crecientes apuestas a que los demócratas arrebatarán el control del Congreso estadounidense al partido republicano del presidente norteamericano Donald Trump.