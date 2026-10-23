Los principales índices de Wall Street operan con heterogeneidad este viernes, luego de la volatilidad de los últimos días. Si bien el barril de petróleo escaló a su nivel más alto desde finales de abril, el optimismo en el sector tecnológico se renovó parcialmente, de cara a una nueva batería de datos la próxima semana.
El petróleo se dispara hasta los u$s115 y hace caer a Wall Street en el cierre de la semana
La caída en el sector de la inteligencia artificial se fue atenuando, lo que brindó un respiro a los inversionistas bursátiles de todo el mundo en la última sesión de una semana volátil, aunque las nuevas subidas en los precios del petróleo mantuvieron un clima de cautela.
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Tras los ataques reivindicados por los hutíes contra objetivos de Arabia Saudita, el temor a nuevas interrupciones del abastecimiento mantiene la presión compradora sobre el petróleo en un contexto de creciente tensión regional.
El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 2,5% hasta u$s116 el barril, su nivel más elevado desde el 29 de abril, mientras que el crudo estadounidense WTI avanza un 3%, hasta los u$s102,4 el barril.
Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU — el termómetro de la economía global — se ubica en torno al 4,9%, una desaceleración respecto a los fuertes incrementos de las últimas semanas, que los llevaron al 5,3%, su récord de las últimas décadas.
En Europa, el Euro Stoxx cae 0,78%. A nivel local, el DAX alemán baja 1,05% y el CAC francés retrocede 0,89%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido baja 0,61%.
En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,69%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,89%. Mientras, el Kospi surcoreano aumentó 0,30% y el Nikkei 225 japonés cayó 0,25%.
Wall Street y las claves de la próxima semana
En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,44%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,18%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 1,05% a la baja.
En la última rueda de la semana, los principales índices de Wall Street tienen movimientos contrapuestos: el Nasdaq cae 0,69%, el S&P 500 retrocede 0,39%, mientras que el Dow Jones aumenta 0,6%.
La próxima semana será crucial para las inversores: Alphabet, Microsoft y Amazon encabezan los informes de ganancias corporativas, liderados por las principales empresas de IA, y la reunión de la Reserva Federal (Fed) entre el martes y miércoles plantean pruebas críticas para una recuperación de un mercado que tambaleó esta semana.
Los inversores también tienen la vista puesta en las elecciones legislativas de Estados Unidos del 3 de noviembre, con crecientes apuestas a que los demócratas arrebatarán el control del Congreso estadounidense al partido republicano del presidente norteamericano Donald Trump.