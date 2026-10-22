Los mercados globales cotizan en rojo por la nueva suba del petróleo y los balances con gusto a poco

Las bolsas mundiales retroceden con fuerza este jueves por la persistente inquietud en torno a las perspectivas de la inteligencia artificial. Por su parte, el estancamiento en la región del Golfo Pérsico impulsó al alza los precios del petróleo.

Las acciones retrocedieron en los principales índices bursátiles a nivel global, en un repliegue generalizado de los activos de mayor riesgo tras los incrementos de la rueda previa . Una serie de resultados empresariales del sector tecnológico no alcanzaron las elevadas expectativas, mientras que la escalada de las hostilidades en Medio Oriente impulsó al alza los precios del petróleo .

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Las tensiones geopolíticas se hicieron sentir en los mercados petroleros: el crudo Brent subió casi un 3% , hasta los u$s111 por barril —cerca de su nivel más alto en cinco meses—, después de que nuevos ataques de los hutíes en Arabia Saudita aumentaran el riesgo de un conflicto más amplio y de interrupciones en el suministro en el energía en la región.

El temor a posibles daños en la economía mundial impulsó la demanda de bonos gubernamentales, lo que provocó la mayor caída semanal en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU . Esta jornada, el bono a 10 años de EEUU se sitúa en 5%.

Si bien sigue siendo una cifra elevada, por primera vez en 13 años su rentabilidad se situó por debajo de la de los bonos franceses , los cuáles han sufrido fuertes presiones este mes, elevando sus rendimientos por encima del 5,1% —un nivel no visto desde 2002—, en medio de protestas masivas y dudas sobre la solvencia fiscal francesa.

Meta informó ayer de unos ingresos para el tercer trimestre que superaron las expectativas. Sin embargo, el optimismo duró poco, ya que la compañía dio a conocer un plan para emitir acciones sin derecho a voto , lo que reavivó la preocupación por sus crecientes compromisos de capital.

Asimismo, también recibió un revés judicial: un juez de Nuevo México ordenó a la empresa pagar una multa de u$s25.000 millones al estado en el marco de un caso sobre privacidad de datos.

Las acciones de Meta cayeron alrededor de un 2,8%, mientras que las de Tesla —que también presentó sus resultados y recortó su previsión de gasto— descendieron cerca de un 4%.

La fabricante de autos eléctricos redujo su previsión de gasto de capital para 2026 a unos u$s20.000 millones, frente a los más de u$s25.000 millones previstos anteriormente, tras haber invertido mucho menos de lo esperado en IA y robótica durante el tercer trimestre.

De manera complementaria, una perspectiva decepcionante por parte del fabricante de equipos para chips Lam Research provocó una caída de más del 7% en sus acciones durante las primeras operaciones.

Los mercados globales se desploman

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 1,06% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, se desploma 1,76%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,70% a la baja.

En Europa, el Euro Stoxx cae 1,57%. A nivel local, el DAX alemán retrocede 0,92% y el CAC francés acompaña con -1,32%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido baja 0,38%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong se desplomó 3,03%, mientras que la bolsa de Shanghái cayó 1,48%. Mientras, el Kospi surcoreano corrigió 3,52% y el Nikkei 225 japonés recortó 2,4%.