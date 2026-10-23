El riesgo país sube y se consolida arriba de los 700 puntos, mientras los bonos en dólares cotizan en rojo + Agregar ámbito en









Los activos argentinos extienden su debilidad. Crecen las preocupaciones del mercado por el programa financiero, la debilidad de la economía y las perspectivas políticas para el Gobierno de cara a las elecciones.

El riesgo país se consolida por encima de los 700 puntos básicos.

Los bonos soberanos en dólares vuelven a operar en rojo este viernes en medio de las crecientes preocupaciones de los inversores sobre la marcha de la economía argentina. Así, el riesgo país encadena una nueva suba y se consolida por encima de los 700 puntos básicos.

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Los títulos Globales (emitidos bajo jurisdicción neoyorkina) caen hasta 0,6% en Wall Street y cotizan con rojos generalizados. En tanto, los Bonares (de legislación argentina) operan con disparidad y con variaciones más acotadas. De esta manera, los Globales acumulan retrocesos de hasta 6,6% en un mes.

Como consecuencia de esta nueva baja de los bonos, el riesgo país trepa otro 1,7% y alcanza los 717 puntos básicos. El indicador elaborado por el banco J.P. Morgan se consolida por encima de los 700 puntos básicos y en los últimos tres meses acumula una escalada del 77%.

Detrás del deterioro del escenario financiero confluyen varios factores. Por un lado, un contexto internacional más adverso que afecta a los mercados emergentes. Por otro, la creciente incertidumbre de los inversores sobre la situación económica y política local.

El mercado comenzó a dudar del programa financiero de 2027 y sobre el escenario político de cara a las elecciones presidenciales. De hecho, las preocupaciones por el debilitamiento de la imagen presidencia se agudizan a medida que los datos de la economía real se tornan más negativos. Por caso, este miércoles el INDEC informó un magro rebote de la economía del 0,1% mensual sin estacionalidad en agosto, que quedó muy lejos de compensar el desplome del 2,8% mensual de julio y dejó a la economía a las puertas de una recesión técnica.

Nota en desarrollo-.