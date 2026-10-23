Los bonos soberanos en dólares vuelven a operar en rojo este viernes en medio de las crecientes preocupaciones de los inversores sobre la marcha de la economía argentina. Así, el riesgo país encadena una nueva suba y se consolida por encima de los 700 puntos básicos.
El riesgo país sube y se consolida arriba de los 700 puntos, mientras los bonos en dólares cotizan en rojo
Los activos argentinos extienden su debilidad. Crecen las preocupaciones del mercado por el programa financiero, la debilidad de la economía y las perspectivas políticas para el Gobierno de cara a las elecciones.
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Los títulos Globales (emitidos bajo jurisdicción neoyorkina) caen hasta 0,6% en Wall Street y cotizan con rojos generalizados. En tanto, los Bonares (de legislación argentina) operan con disparidad y con variaciones más acotadas. De esta manera, los Globales acumulan retrocesos de hasta 6,6% en un mes.
Como consecuencia de esta nueva baja de los bonos, el riesgo país trepa otro 1,7% y alcanza los 717 puntos básicos. El indicador elaborado por el banco J.P. Morgan se consolida por encima de los 700 puntos básicos y en los últimos tres meses acumula una escalada del 77%.
Detrás del deterioro del escenario financiero confluyen varios factores. Por un lado, un contexto internacional más adverso que afecta a los mercados emergentes. Por otro, la creciente incertidumbre de los inversores sobre la situación económica y política local.
El mercado comenzó a dudar del programa financiero de 2027 y sobre el escenario político de cara a las elecciones presidenciales. De hecho, las preocupaciones por el debilitamiento de la imagen presidencia se agudizan a medida que los datos de la economía real se tornan más negativos. Por caso, este miércoles el INDEC informó un magro rebote de la economía del 0,1% mensual sin estacionalidad en agosto, que quedó muy lejos de compensar el desplome del 2,8% mensual de julio y dejó a la economía a las puertas de una recesión técnica.
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